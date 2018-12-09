Стало известно, кто и за сколько разрушит школу № 51 в Уфе

На этой неделе в группе «Подслушано в Инорсе» в социальной сети Вконтакте появилось видео демонтажа школы № 51. Образовательное учреждение на улице Ферина было построено еще в 1936 году.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», контракт на демонтаж этой школы выиграло ООО «ПСК №6». Госзакупка администрацией Калининского района Уфы была размещена 25 октября, конкурс проходил в виде электронного аукциона.
Начальная цена контракта была 5,725 млн руб. В аукционе участвовали шесть фирм, победило ООО «ПСК № 6», предложившее сумму 3,459 млн руб.