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Стало известно, кто и за сколько разрушит школу № 51 в Уфе

9 декабря 2018, 09:20
Фото: vk.com/inorz
Администрация Калининского района Уфы заплатит за демонтаж школы 3,5 миллиона рублей.

На этой неделе в группе «Подслушано в Инорсе» в социальной сети Вконтакте появилось видео демонтажа школы № 51. Образовательное учреждение на улице Ферина было построено еще в 1936 году.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», контракт на демонтаж этой школы выиграло ООО «ПСК №6». Госзакупка администрацией Калининского района Уфы была размещена 25 октября, конкурс проходил в виде электронного аукциона.

Начальная цена контракта была 5,725 млн руб. В аукционе участвовали шесть фирм, победило ООО «ПСК № 6», предложившее сумму 3,459 млн руб.

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