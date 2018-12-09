Башкирия оказалась на восьмом месте по абсолютному числу полученных взяток

По словам Куренного, лишь треть осужденных за коррупцию решаются на преступления из-за бедности, чаще они "просто хотели бы жить еще лучше, чем тот уровень жизни, который они могут себе позволить". Кроме того, только каждый четвертый коррупционер признает, что на этот путь людей толкают "низкие морально-нравственные качества".