Башкирия оказалась на восьмом месте по абсолютному числу полученных взяток

Брать взятки в России в 2018 году стали на 9,4 % чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве, Ростовской и Московской областях, передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.
По данным портала правовой статистики crimestat.ru, с января по октябрь в России был зарегистрирован 3171 случай получения взятки (статья 290 УК РФ), это значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2899 случаев). Рост составил 9,4%.
Больше всего случаев получения взятки было выявлено в Москве, Ростовской и Москвоской областях (182, 170 и 126 случаев соответственно). В Башкирии было зарегистрировано 80 случаев получения взятки, это на 29% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.
Надо отметить, что пик получения взяток был пройдет в 2010 году, тогда было зафиксировано 354 случая. Если в 2010 году на 100 тысяч населения приходилось в среднем 8,69 фактов получения взяток, то в 2018 - 4,58. То есть можно сделать вывод, что получать взятки в Башкирии стали почти в два раза реже.
Университет Генеральной прокуратуры составил портрет "типичного взяточника", передает РИА Новости. Результаты его исследования показали, что в обществе напрасно считают взяточников и расхитителей меркантильными, властолюбивыми и жадными людьми.
- Как правило, коррупционеры - это энергичные, инициативные люди, очень коммуникабельные, невероятно эмоционально устойчивые, в том числе в очень стрессовых ситуациях. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля, - рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Исследование также выяснило, что коррупционерам присущи общительность, готовность работать в команде и целеустремленность. Среди особых черт, отличающих их от других преступников, - возраст. Усредненный коррупционер, как выявило исследование - это 40-летний непьющий мужчина с высшим образованием и семьей.
По словам Куренного, лишь треть осужденных за коррупцию решаются на преступления из-за бедности, чаще они "просто хотели бы жить еще лучше, чем тот уровень жизни, который они могут себе позволить". Кроме того, только каждый четвертый коррупционер признает, что на этот путь людей толкают "низкие морально-нравственные качества".
Важной мотиваций для коррупционеров, по словам Куренного, становится потребность в самоутверждении, повышении авторитета и обладании властью. Представитель Генпрокуратуры также отметил, что причиной коррупции может стать "толерантное к ней отношение" в тех коллективах, где работают взяточники.