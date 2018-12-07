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Posted 7 декабря 2018, 04:35

Published 7 декабря 2018, 04:35

Modified 3 февраля, 06:19

Updated 3 февраля, 06:19

«УГАИК» начал строительство жилья в Кузнецовском затоне в Уфе

7 декабря 2018, 04:35
«Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» (УГАИК) начинает работу в качестве застройщика жилья. Первым проектом агентства стал ЖК «Времена года», который будет построен в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон.

С 2003 года «УГАИК» выступает региональным оператором «ДОМ.РФ» (ранее — АИЖК) и выдаёт ипотеку по федеральным социальным программам.

В 2018 году совет директоров АО СЗ «УГАИК» принял решение о запуске нового направления — застройки качественного жилья для массовых потребителей. Ранее «УГАИК» выступал инвестором при строительстве жилых домов в Зелёной роще, на ул. Зорге, ул. Лесотехникума / Менделеева. Проект ЖК «Времена года» «УГАИК» реализует в статусе застройщика.

Утром — квартиры, вечером — деньги

В 2018 году были внесены изменения в закон о долевом строительстве. Начиная с июля 2019 года, застройщики больше не смогут привлекать средства дольщиков без сотрудничества с банками, которые должны защитить вложения граждан. АО СЗ «УГАИК» начинает работать по новым принципам уже сейчас — на подписании находится договор с федеральным банком.

По новой схеме все средства дольщиков, поступающие от продаж квартир, будут храниться на специальном счёте в банке — «эскроу-счёте». Деньги дольщиков на эскроу-счёте будут заморожены на весь период строительства. В то же время банк-партнёр из собственных средств предоставит застройщику кредит на ведение строительных работ.

Как и раньше, покупатели жилья смогут оформить договор долевого участия и получить ипотеку в банке. При этом не обязательно брать кредит в том же банке, где открыт эскроу-счёт — можно обратиться и в другую организацию. Ипотеку на квартиры в ЖК «Времена года» можно получить и в самом «УГАИК» по ставке от 6% годовых.

В «УГАИК» нет своего отдела продаж жилья, поэтому агентство провело конкурсные торги в рамках 223-ФЗ для выбора партнёра по продажам. Победителем стало специализированное агентство недвижимости «Отдел продаж новостроек».

Официальный сайт жилого комплекса: временагода.рф

«Отдел продаж новостроек»: тел. +7(347)285 00 88

#Надежда Валитова#Город#Новости
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