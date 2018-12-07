«УГАИК» начал строительство жилья в Кузнецовском затоне в Уфе

Posted 7 декабря 2018, 04:35
Published 7 декабря 2018, 04:35
Modified 3 февраля, 06:19
Updated 3 февраля, 06:19
С 2003 года «УГАИК» выступает региональным оператором «ДОМ.РФ» (ранее — АИЖК) и выдаёт ипотеку по федеральным социальным программам.
В 2018 году совет директоров АО СЗ «УГАИК» принял решение о запуске нового направления — застройки качественного жилья для массовых потребителей. Ранее «УГАИК» выступал инвестором при строительстве жилых домов в Зелёной роще, на ул. Зорге, ул. Лесотехникума / Менделеева. Проект ЖК «Времена года» «УГАИК» реализует в статусе застройщика.
Утром — квартиры, вечером — деньги
В 2018 году были внесены изменения в закон о долевом строительстве. Начиная с июля 2019 года, застройщики больше не смогут привлекать средства дольщиков без сотрудничества с банками, которые должны защитить вложения граждан. АО СЗ «УГАИК» начинает работать по новым принципам уже сейчас — на подписании находится договор с федеральным банком.
По новой схеме все средства дольщиков, поступающие от продаж квартир, будут храниться на специальном счёте в банке — «эскроу-счёте». Деньги дольщиков на эскроу-счёте будут заморожены на весь период строительства. В то же время банк-партнёр из собственных средств предоставит застройщику кредит на ведение строительных работ.
Как и раньше, покупатели жилья смогут оформить договор долевого участия и получить ипотеку в банке. При этом не обязательно брать кредит в том же банке, где открыт эскроу-счёт — можно обратиться и в другую организацию. Ипотеку на квартиры в ЖК «Времена года» можно получить и в самом «УГАИК» по ставке от 6% годовых.
В «УГАИК» нет своего отдела продаж жилья, поэтому агентство провело конкурсные торги в рамках 223-ФЗ для выбора партнёра по продажам. Победителем стало специализированное агентство недвижимости «Отдел продаж новостроек».
«Отдел продаж новостроек»: тел. +7(347)285 00 88