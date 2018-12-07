«УГАИК» начал строительство жилья в Кузнецовском затоне в Уфе

Как и раньше, покупатели жилья смогут оформить договор долевого участия и получить ипотеку в банке. При этом не обязательно брать кредит в том же банке, где открыт эскроу-счёт — можно обратиться и в другую организацию. Ипотеку на квартиры в ЖК «Времена года» можно получить и в самом «УГАИК» по ставке от 6% годовых.