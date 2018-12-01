В Уфе предложили принять Билль о правах предпринимателей

Posted 1 декабря 2018, 09:19
Published 1 декабря 2018, 09:19
Modified 25 декабря 2024, 05:40
Updated 25 декабря 2024, 05:40
Сегодня в Уфе в преддверии Дня юриста в отеле «Шератон» началось пленарное заседание Российского юридического форума «Конституционализм в 21 веке». Выступая на нем, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров высказал идею о принятии в Башкирии Билля о правах предпринимателей.
- Предприниматель – это не простой гражданин, - начал издалека Андрей Назаров. – Для сравнения: чем отличается грузовик с деньгами от обычной машины? Это уже не просто грузовик, а инкассаторская машина, с броней, охраной. Потому что все понимают, что в нем везут деньги.
- Предприниматель и есть такая машина, везущая деньги. Но броня не сделана, - сказал он. – Его права нарушаются чаще всего, грубее всего и с более тяжкими последствиями. С этим надо что-то делать. Надо работать стратегически. Давайте в Башкирии примем Билль о правах предпринимателей, чтобы в дальнейшем он распространился на всю Россию.
Тут его пыл немного охладил спикер башкирского парламента Константин Толкачев:
- Мы живем в стране всеобщей грамотности, написать всё, что угодно, можем.
И пояснил, что вследствие юридических ограничений республика может только предложить проект федерального закона о правах предпринимателей. Так что Башкирия самостоятельно такой документ принять не может, вытекало из его слов.
Андрей Назаров привел пример, подтверждающий его слова о постоянном нарушении прав предпринимателей.
- Когда принимали статью 210 в Уголовном кодексе о преступных сообществах, говорили, что этот закон направлен прежде всего против криминальных авторитетов, - напомнил он. – За прошлый год по этой статье привлекли 40 таких «авторитетов». А в рамках 240 тысяч возбужденных экономических дел в 5 тысячах случаев используется эта 210-я статья!
Впоследствии председатель правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Владимир Груздев призвал поддержать инициативу своего башкирского коллеги.