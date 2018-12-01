В Уфе предложили принять Билль о правах предпринимателей

- Предприниматель и есть такая машина, везущая деньги. Но броня не сделана, - сказал он. – Его права нарушаются чаще всего, грубее всего и с более тяжкими последствиями. С этим надо что-то делать. Надо работать стратегически. Давайте в Башкирии примем Билль о правах предпринимателей, чтобы в дальнейшем он распространился на всю Россию.