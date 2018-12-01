mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2018, 09:19

Published 1 декабря 2018, 09:19

Modified 25 декабря 2024, 05:40

Updated 25 декабря 2024, 05:40

В Уфе предложили принять Билль о правах предпринимателей

1 декабря 2018, 09:19
Андрей Назаров высказал такую идею на Российском юридическом форуме.

Сегодня в Уфе в преддверии Дня юриста в отеле «Шератон» началось пленарное заседание Российского юридического форума «Конституционализм в 21 веке». Выступая на нем, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров высказал идею о принятии в Башкирии Билля о правах предпринимателей.

- Предприниматель – это не простой гражданин, - начал издалека Андрей Назаров. – Для сравнения: чем отличается грузовик с деньгами от обычной машины? Это уже не просто грузовик, а инкассаторская машина, с броней, охраной. Потому что все понимают, что в нем везут деньги.

- Предприниматель и есть такая машина, везущая деньги. Но броня не сделана, - сказал он. – Его права нарушаются чаще всего, грубее всего и с более тяжкими последствиями. С этим надо что-то делать. Надо работать стратегически. Давайте в Башкирии примем Билль о правах предпринимателей, чтобы в дальнейшем он распространился на всю Россию.

Тут его пыл немного охладил спикер башкирского парламента Константин Толкачев:

- Мы живем в стране всеобщей грамотности, написать всё, что угодно, можем.

И пояснил, что вследствие юридических ограничений республика может только предложить проект федерального закона о правах предпринимателей. Так что Башкирия самостоятельно такой документ принять не может, вытекало из его слов.

Андрей Назаров привел пример, подтверждающий его слова о постоянном нарушении прав предпринимателей.

- Когда принимали статью 210 в Уголовном кодексе о преступных сообществах, говорили, что этот закон направлен прежде всего против криминальных авторитетов, - напомнил он. – За прошлый год по этой статье привлекли 40 таких «авторитетов». А в рамках 240 тысяч возбужденных экономических дел в 5 тысячах случаев используется эта 210-я статья!

Впоследствии председатель правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Владимир Груздев призвал поддержать инициативу своего башкирского коллеги.

#Разиф Абдуллин#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика