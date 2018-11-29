Жители Башкирии могут получить необходимую медицинскую помощь онлайн

С помощью приложения SmartMed можно получить консультацию практикующих врачей сети клиник «Медси». При этом вы сами можете находиться в любой точке мира. Причем это консультации не только терапевтов и педиатров по общим вопросам, но и с профильными специалистами.
Если все-таки к врачу нужно будет прийти на прием, с помощью приложения легко записаться. Если есть необходимость вызвать врача себе или ребенку на дом – это также возможно сделать.
Круг вопросов, которые можно обсудить с врачом дистанционно, достаточно широкий. Пожалуй, только операцию нельзя будет сделать на расстоянии. Всё остальное – можно.
Во-первых, это вопросы профилактики различных заболеваний: как не заболеть в тех или иных условиях, например, как не заболеть в холодный сезон, как избежать обострения хронических заболеваний, отчего случаются и как избежать частых головных болей и многие-многие другие вопросы.
Во-вторых, можно получить консультации по лечению, которое вам уже было назначено ранее – у вас могут возникнуть какие-то вопросы, например, как продолжать прием лекарств при изменении климата во время путешествия.
Врач даст нужные рекомендации, например, по физической нагрузке. Если у вас есть ваш личный диетолог, то он дистанционно, скорректирует ваше меню и пищевое поведение в зависимости от кухни, которая превалирует в той местности.
Во время онлайн-консультации врач при необходимости подскажет, к какому врачу необходимо обратиться по вашей теме и какие анализы заранее сдать. А если анализы уже сданы, исследования пройдены, врач сможет их расшифровать и сориентировать вас по дальнейшим действиям по уходу за здоровьем.
Нет. Врач дистанционно не ставит вам диагноз – он дает необходимые консультации. Однако если вы с помощью SmartMed связываетесь со своим лечащим врачом, который до этого во время личного приема уже поставил вам диагноз и назначил лечение, то во время дистанционного общения он может в зависимости от полученных данных скорректировать ранее поставленный диагноз.
Если ситуация чрезвычайная, вам следует вызвать «скорую»: для этого на смартфоне нужно набрать короткий номер 112 или 103. Можно вызвать платную «скорую» «Медси», для этого нужно нажать кнопку «SOS» в правом верхнем углу главного экрана приложения.
Врачи для онлайн-консультаций доступны в будние дни с 8:00 до 21:00 по московскому времени. Последнюю срочную консультацию можно заказать в 20:40. Некоторые врачи работают в субботу и воскресенье – расписание доступно в приложении. В ближайшее время врачи планируют перейти на круглосуточный режим работы.
Да, можно. Если вам нужна консультация прямо сейчас – с вами в течение нескольких минут свяжется дежурный врач. Также вы можете выбрать запланированную консультацию с нужным вам специалистом. Для этого нужно будет указать удобное для вас время и конкретного врача.
Сохранение врачебной тайны и личных данных производится в полном соответствии с действующим российским законодательством без каких-либо исключений.
Приложение SmartMed можно установить на смартфоны, работающие на платформах iOS и Android.
да, приложением приложение доступно для абонентов всех российских операторов сотовой связи, работающих в зоне «+7».
Для начала нужно скачать приложение – как и любое другое приложение для вашего смартфона. Запустите и следуйте инструкциям: зарегистрируйтесь в приложении, введите свой номер телефона и придумайте пароль. После регистрации вы попадете на главный экран, где вам предложат выбрать два варианта: «По записи» и «Срочно».
Соответственно, первый вариант – запланировать онлайн-беседу со специалистом, а второй вариант – получить немедленную консультацию. Также после этого приложение предложит вам выбрать соответствующего врача по направлению: терапевт, педиатр, лор, кардиолог, эндокринолог и другие.