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Жители Башкирии могут получить необходимую медицинскую помощь онлайн

29 ноября 2018, 05:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi
С помощью приложения для смартфона может быть решена острая проблема нехватки врачей по республике, и в особенности в сельской местности.

1. Что можно делать с помощью этого приложения?

С помощью приложения SmartMed можно получить консультацию практикующих врачей сети клиник «Медси». При этом вы сами можете находиться в любой точке мира. Причем это консультации не только терапевтов и педиатров по общим вопросам, но и с профильными специалистами.

Если все-таки к врачу нужно будет прийти на прием, с помощью приложения легко записаться. Если есть необходимость вызвать врача себе или ребенку на дом – это также возможно сделать.

Фото: pixabay.com

2. По каким вопросам можно обратиться к врачу онлайн?

Круг вопросов, которые можно обсудить с врачом дистанционно, достаточно широкий. Пожалуй, только операцию нельзя будет сделать на расстоянии. Всё остальное – можно.

Во-первых, это вопросы профилактики различных заболеваний: как не заболеть в тех или иных условиях, например, как не заболеть в холодный сезон, как избежать обострения хронических заболеваний, отчего случаются и как избежать частых головных болей и многие-многие другие вопросы.

Во-вторых, можно получить консультации по лечению, которое вам уже было назначено ранее – у вас могут возникнуть какие-то вопросы, например, как продолжать прием лекарств при изменении климата во время путешествия.

Врач даст нужные рекомендации, например, по физической нагрузке. Если у вас есть ваш личный диетолог, то он дистанционно, скорректирует ваше меню и пищевое поведение в зависимости от кухни, которая превалирует в той местности.

Во время онлайн-консультации врач при необходимости подскажет, к какому врачу необходимо обратиться по вашей теме и какие анализы заранее сдать. А если анализы уже сданы, исследования пройдены, врач сможет их расшифровать и сориентировать вас по дальнейшим действиям по уходу за здоровьем.

Фото: pixabay.com

3. А разве онлайн можно поставить диагноз?

Нет. Врач дистанционно не ставит вам диагноз – он дает необходимые консультации. Однако если вы с помощью SmartMed связываетесь со своим лечащим врачом, который до этого во время личного приема уже поставил вам диагноз и назначил лечение, то во время дистанционного общения он может в зависимости от полученных данных скорректировать ранее поставленный диагноз.

Фото: pixabay.com

4. Что делать, если ситуация критическая?

Если ситуация чрезвычайная, вам следует вызвать «скорую»: для этого на смартфоне нужно набрать короткий номер 112 или 103. Можно вызвать платную «скорую» «Медси», для этого нужно нажать кнопку «SOS» в правом верхнем углу главного экрана приложения.

Фото: pixabay.com

5. Врачи выйдут на связь в любое время?

Врачи для онлайн-консультаций доступны в будние дни с 8:00 до 21:00 по московскому времени. Последнюю срочную консультацию можно заказать в 20:40. Некоторые врачи работают в субботу и воскресенье – расписание доступно в приложении. В ближайшее время врачи планируют перейти на круглосуточный режим работы.

Фото: pixabay.com

6. Можно ли заказать консультацию на время?

Да, можно. Если вам нужна консультация прямо сейчас – с вами в течение нескольких минут свяжется дежурный врач. Также вы можете выбрать запланированную консультацию с нужным вам специалистом. Для этого нужно будет указать удобное для вас время и конкретного врача.

Фото: pixabay.com

7. А что с сохранностью врачебной тайны?

Сохранение врачебной тайны и личных данных производится в полном соответствии с действующим российским законодательством без каких-либо исключений.

Фото: pixabay.com

8. Есть какие-то условия, договоры?

Перед использованием услуг приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с публичной офертой.

Фото: pixabay.com

9. Приложение можно скачать на все смартфоны?

Приложение SmartMed можно установить на смартфоны, работающие на платформах iOS и Android.

Фото: pixabay.com

10. Абоненты всех операторов могут пользоваться?

да, приложением приложение доступно для абонентов всех российских операторов сотовой связи, работающих в зоне «+7».

Фото: pixabay.com

11. Как скачать и установить приложение?

Для начала нужно скачать приложение – как и любое другое приложение для вашего смартфона. Запустите и следуйте инструкциям: зарегистрируйтесь в приложении, введите свой номер телефона и придумайте пароль. После регистрации вы попадете на главный экран, где вам предложат выбрать два варианта: «По записи» и «Срочно».

Соответственно, первый вариант – запланировать онлайн-беседу со специалистом, а второй вариант – получить немедленную консультацию. Также после этого приложение предложит вам выбрать соответствующего врача по направлению: терапевт, педиатр, лор, кардиолог, эндокринолог и другие.

Скачать приложение можно здесь: iOS и Android.

Фото: pixabay.com
#Карточки#Марат Гареев
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