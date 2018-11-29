Жители Башкирии могут получить необходимую медицинскую помощь онлайн

Нет. Врач дистанционно не ставит вам диагноз – он дает необходимые консультации. Однако если вы с помощью SmartMed связываетесь со своим лечащим врачом, который до этого во время личного приема уже поставил вам диагноз и назначил лечение, то во время дистанционного общения он может в зависимости от полученных данных скорректировать ранее поставленный диагноз.