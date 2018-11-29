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Posted 29 ноября 2018, 06:33

Published 29 ноября 2018, 06:33

Modified 25 декабря 2024, 05:40

Updated 25 декабря 2024, 05:40

В Башкирии многодетным семьям не придется платить транспортный налог

29 ноября 2018, 06:33
Однако это не коснется владельцев дорогих автомобилей.

Депутаты Курултая приняли закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О транспортном налоге», освобождающий от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителя) либо опекуна (попечителя) в семье, которая признается многодетной в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», сообщили в пресс-службе госсобрания республики.

Закон нацелен на поддержку многодетных семей, улучшение демографической ситуации в республике. Мера установлена в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также в отношении автобусов с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил включительно.

При этом многодетные владельцы дорогих автомобилей не войдут в категорию льготников. Председатель госсобрания–Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что льгота будет предоставляться по выбору владельца на одно транспортное средство каждого типа и действовать в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года.

#Рустэм Башкирцев#Общество#Новости
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