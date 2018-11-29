В Башкирии многодетным семьям не придется платить транспортный налог

При этом многодетные владельцы дорогих автомобилей не войдут в категорию льготников. Председатель госсобрания–Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что льгота будет предоставляться по выбору владельца на одно транспортное средство каждого типа и действовать в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года.