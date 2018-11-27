Уфимка пожаловалась на большие интервалы движения маршрута №51

Posted 27 ноября 2018, 16:34
Published 27 ноября 2018, 16:34
Modified 8 ноября, 20:29
Updated 8 ноября, 20:29
- Меня зовут Олеся, и моя семья глубоко обеспокоена возникшими в Уфе проблемами с транспортом, - обратилась сегодня в редакцию Медиакорсети уфимка.
Олесю Бикмееву не устраивает график движения автобусов 51 и 51А.
- Мне с трёхлетней дочкой и моей пожилой маме приходится простаивать на морозе от 15 до 50(!!!) минут, - сообщила Олеся. - Хорошо, если в сторону проспекта Октября проедет хотя бы 211-й и найдется место. А в сторону ТЦ Иремель вовсе никакой альтернативы, чтобы уехать с остановки "Училище искусств" с ул. Заки Валиди.
- Ребенка после длительных ожиданий мне приходится сажать в ванну с горячей водой, чтобы не заболела, сама ноги в тазике согреваю, - пишет уфимка. - О настроении и говорить нечего...
- На новостном портале мейл.ру был опубликован длинный номер, по которому предлагалось сообщать о проблемах с транспортом, - продолжает она. - Но по нему не дозвониться - никто не отвечает! Далее я увидела информацию, что проблема с 51-ым маршрутом будет решена в течение недели (нехватка машин). Но прошло уже больше времени, а сегодня моя мама с ребенком простояли на остановке 40 минут. Подъехала маршрутка 211 и нашлось одно место.
- Умоляю! Помогите поскорее разобраться с проблемой!!!! Донесите до тех, кто контролирует тех, кто должен бы отвечать за данные обещания. (Простите за тавтологию). Как было хорошо, когда транспорт не приходилось так долго ждать, а потом дышать друг другу в лицо, плечо или затылок! - завершает свое обращение Олеся.
Медиакорсеть следит за развитием транспортной ситуации в Уфе.