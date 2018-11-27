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Posted 27 ноября 2018, 16:34

Published 27 ноября 2018, 16:34

Modified 8 ноября, 20:29

Updated 8 ноября, 20:29

Уфимка пожаловалась на большие интервалы движения маршрута №51

27 ноября 2018, 16:34
Сюжет
Уфалогия: Транспорт
Зимой ждать на остановке транспорт полчаса и больше - опасно для здоровья, беспокоится она.

- Меня зовут Олеся, и моя семья глубоко обеспокоена возникшими в Уфе проблемами с транспортом, - обратилась сегодня в редакцию Медиакорсети уфимка.

Олесю Бикмееву не устраивает график движения автобусов 51 и 51А.

- Мне с трёхлетней дочкой и моей пожилой маме приходится простаивать на морозе от 15 до 50(!!!) минут, - сообщила Олеся. - Хорошо, если в сторону проспекта Октября проедет хотя бы 211-й и найдется место. А в сторону ТЦ Иремель вовсе никакой альтернативы, чтобы уехать с остановки "Училище искусств" с ул. Заки Валиди.

- Ребенка после длительных ожиданий мне приходится сажать в ванну с горячей водой, чтобы не заболела, сама ноги в тазике согреваю, - пишет уфимка. - О настроении и говорить нечего...

- На новостном портале мейл.ру был опубликован длинный номер, по которому предлагалось сообщать о проблемах с транспортом, - продолжает она. - Но по нему не дозвониться - никто не отвечает! Далее я увидела информацию, что проблема с 51-ым маршрутом будет решена в течение недели (нехватка машин). Но прошло уже больше времени, а сегодня моя мама с ребенком простояли на остановке 40 минут. Подъехала маршрутка 211 и нашлось одно место.

- Умоляю! Помогите поскорее разобраться с проблемой!!!! Донесите до тех, кто контролирует тех, кто должен бы отвечать за данные обещания. (Простите за тавтологию). Как было хорошо, когда транспорт не приходилось так долго ждать, а потом дышать друг другу в лицо, плечо или затылок! - завершает свое обращение Олеся.

Медиакорсеть следит за развитием транспортной ситуации в Уфе.

А вы испытываете проблемы с общественным транспортом в Уфе?
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