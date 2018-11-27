Уфимка пожаловалась на большие интервалы движения маршрута №51

- На новостном портале мейл.ру был опубликован длинный номер, по которому предлагалось сообщать о проблемах с транспортом, - продолжает она. - Но по нему не дозвониться - никто не отвечает! Далее я увидела информацию, что проблема с 51-ым маршрутом будет решена в течение недели (нехватка машин). Но прошло уже больше времени, а сегодня моя мама с ребенком простояли на остановке 40 минут. Подъехала маршрутка 211 и нашлось одно место.