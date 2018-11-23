Во ВКонтакте появился кешбэк с офлайн-покупок

Чтобы получить кешбэк за покупку определённых товаров в любом магазине, нужно выбрать подходящую акцию в сервисе VK Pay и отсканировать QR-код на чеке через специальное приложение «Чекбэк». Если один чек подходит под условия нескольких акций, его нужно использовать для каждой акции в отдельности.