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Во ВКонтакте появился кешбэк с офлайн-покупок

23 ноября 2018, 10:12
Фото: Vk.com
Кешбэк за покупки в офлайн-магазинах зачислится на счёт пользователей соцсети в VK Pay.

Чтобы получить кешбэк за покупку определённых товаров в любом магазине, нужно выбрать подходящую акцию в сервисе VK Pay и отсканировать QR-код на чеке через специальное приложение «Чекбэк». Если один чек подходит под условия нескольких акций, его нужно использовать для каждой акции в отдельности.

Размер кешбэка начинается от десяти рублей и меняется в зависимости от акции. Например, при покупке холодного чая Lipton на сумму от 150 рублей пользователь получит 30 рублей кешбэка. Также вернуть деньги можно будет с покупки сухариков ХрусTeam, орехов или сухофруктов Good Food. Полный список акций доступен в приложении.

Также можно получить кешбэк и специальные предложения за онлайн-покупки в играх Warface, «Аллоды», в магазинах Proskater, ЛитРес, Rip Curl и многих других.

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