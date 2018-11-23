Во ВКонтакте появился кешбэк с офлайн-покупок

Чтобы получить кешбэк за покупку определённых товаров в любом магазине, нужно выбрать подходящую акцию в сервисе VK Pay и отсканировать QR-код на чеке через специальное приложение «Чекбэк». Если один чек подходит под условия нескольких акций, его нужно использовать для каждой акции в отдельности.
Размер кешбэка начинается от десяти рублей и меняется в зависимости от акции. Например, при покупке холодного чая Lipton на сумму от 150 рублей пользователь получит 30 рублей кешбэка. Также вернуть деньги можно будет с покупки сухариков ХрусTeam, орехов или сухофруктов Good Food. Полный список акций доступен в приложении.
Также можно получить кешбэк и специальные предложения за онлайн-покупки в играх Warface, «Аллоды», в магазинах Proskater, ЛитРес, Rip Curl и многих других.