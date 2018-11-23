Отец жительницы Башкирии, умершей от пневмонии: Кто виноват в смерти моей дочери?

- Здесь имело место быть ненадлежащее оказание медицинской помощи, - уверен Тагир Еникеев. - Я обращался везде, куда только мог…Прокуратура переадресовала обращение в Следственный комитет, но результатов пока нет. Историю болезни посмотреть не дают - ничего. В администрации главы республики ответили, что мой вопрос находится на контроле у первого замглавы и нового министра здравоохранении. Время идет, а я до сих пор не знаю, кто все же виноват в смерти моей дочери.