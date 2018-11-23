Отец жительницы Башкирии, умершей от пневмонии: Кто виноват в смерти моей дочери?

- Моей дочери было всего 41…, - тяжело вздыхает житель села Тирлян Белорецкого района республики, Тагир Еникеев. - Разве я мог подумать, что в 2018 году можно умереть от пневмонии? Сейчас воспаление легких лечится успешно при своевременно поставленном диагнозе.
Судьбе его дочери, Лилии, не позавидуешь: мытарства по больницам, отсутствие четкого диагноза, хотя начиналось все с обычной простуды, которая перетекла в абструктивный бронхит. Первый раз Лилия попала в больницу в Белорецке 17 марта 2018 года, где провела 10 дней.
- Выписывали с очень плохими анализами. - Тагир Еникеев показывает больничные листы.
- Вот, посмотрите. Лейкоциты - 11 тысяч при норме 6 тысяч, тромбоцитов слишком много, низкий гемоглобин. Я не врач, но и то понимаю, что с такими анализами выписывать человека было нельзя. Могут ведь быть осложнения?
Если врачи в Тирляне были уверены, что дело в простом бронхите, то в Белорецке женщине поставили еще один диагноз - гипертоническая болезнь второй степени, вторая стадия. Лечили комплексно.
По возвращению домой, в Тирлян, Лилие снова стало хуже. Обратились в местную больницу, где ей поставили новый диагноз - «посталкогольный синдром».
- Да, дочь не была святой, но какой еще синдром? Гипертоник, с бронхитом, осложнения. Понимаете? А потом выяснилось, что врачи перепутали анализы пациентов. А время уже было упущено, - уверен отец.
14 апреля «скорая» вновь привезла Лилию в Белорецк. Новый диагноз поставил в тупик и саму женщину, и ее близких - бронхит модифицировался в сложный пиотаракс с фистулой: данное заболевание редко возникает самостоятельно, чаще всего - как осложнение гнойных процессов в организме. 28 апреля Лилия умерла в больнице.
- Здесь имело место быть ненадлежащее оказание медицинской помощи, - уверен Тагир Еникеев. - Я обращался везде, куда только мог…Прокуратура переадресовала обращение в Следственный комитет, но результатов пока нет. Историю болезни посмотреть не дают - ничего. В администрации главы республики ответили, что мой вопрос находится на контроле у первого замглавы и нового министра здравоохранении. Время идет, а я до сих пор не знаю, кто все же виноват в смерти моей дочери.
Медиакорсеть следит за развитием ситуации.