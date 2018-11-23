Кирпичный завод отметил первый «теплый юбилей»

Крупнейший производитель керамического блока всего за пять лет занял одну из ключевых позиций среди игроков производственного рынка. Компания продолжает активное развитие и продвижение керамического блока «PORIKAM» на рынке Российской Федерации.
Завод «Амстрон» стремится к партнерским отношениям и укреплению долговременных связей. Именно поэтому компанией был организован «День дилера». В рамках этого мероприятия оптовые покупатели керамического блока посетили масштабную экскурсию по заводу, увидели момент производства и убедились в качестве продукта. Также для дилеров компании были организованы тематические мастер-классы и лекции. Завершился этот важный день грандиозной шоу-программой. В неформальной обстановке все участники производственной и сбытовой деятельности смогли обменяться опытом и впечатлениями от мероприятия.
Кирпичный завод «Амстрон» ставит для себя новые задачи и пути развития. Компания планирует расширение географии поставок, активное обучение строителей и увеличение ассортимента керамического блока.