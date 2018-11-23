Информационная атака на Хахалеву вскрыла проблемы по защите судей

Ротация всего лишь связана с изменением организационной структуры суда, приуроченной к смене руководства: срок полномочий председателя Александра Чернова в следующем году заканчивается, пишут «Новые известия». Работу Краснодарского краевого суда организуют по типу Верховного суда России, там коллегиями руководят заместители председателя. Курировать коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда поручили заместителю председателя Александру Пятигору. Главой судебной коллегии по гражданским делам станет Сергей Свашенко. Он фактически станет контролировать самого себя: в одно и то же время Свашенко возглавил вторую и третью инстанции.
Журналисты думают, что Хахалеву отстранили из-за слухов о поддельном дипломе. Руководство вуза их развеяло, подтвердив подлинность. В пресс-службе суда обратили внимание на то, что Хахалева по-прежнему работает федеральным судьей, речь идет только о структурных изменениях.
По мнению политтехнолога Александра Топалова, пристальное внимание к этой истории СМИ на решение суда никак не повлияло – с обвинениями Хахалевой разбираются уже больше года. Несмотря на то, что произошла серьезная ротация, СМИ говорят только о знакомой фамилии.
Валерий Тимонин, председатель президиума коллегии адвокатов «Тимонин, Шувалов и партнеры», говорит, что ротация в судебных должностях вполне обычное явление, особенно перед сменой председателя и реорганизацией системы.
Тем не менее, все эти негативные публикации обнажили одну серьезную проблему: несовершенство механизма защиты судей от «черного пиара» и заказных материалов. Скорее всего судьи не станут подавать иски о защите чести и достоинства, поскольку их коллег могут обвинить в корпоративной солидарности.