Информационная атака на Хахалеву вскрыла проблемы по защите судей

Ротация всего лишь связана с изменением организационной структуры суда, приуроченной к смене руководства: срок полномочий председателя Александра Чернова в следующем году заканчивается, пишут «Новые известия». Работу Краснодарского краевого суда организуют по типу Верховного суда России, там коллегиями руководят заместители председателя. Курировать коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда поручили заместителю председателя Александру Пятигору. Главой судебной коллегии по гражданским делам станет Сергей Свашенко. Он фактически станет контролировать самого себя: в одно и то же время Свашенко возглавил вторую и третью инстанции.