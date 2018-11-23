mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Активисты «Народного контроля» выявили в Уфе точки продаж сомнительной «незамерзайки»

23 ноября 2018, 09:17
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"
Представители партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» провели 22 ноября рейд по проверке качества незамерзающей жидкости в Уфе.

В ходе выезда общественники выявили сомнительные точки, на которых продавцы не смогли предоставить какие-либо документы на продукцию, сообщили в пресс-службе «Единой России».

- С наступлением холодов на автодорогах региона разместились представители сезонного «теневого» бизнеса торговли стеклоомывающей жидкостью, - рассказали в пресс-службе. - Пластиковые канистры с жидкостью сомнительного разлива свободно продают с утра до позднего вечера на выездах из Уфы, крупных автомагистралях. «Незамерзайка» продается пятилитровками по 120-150 руб. Тара, цвет продукта и запах практически идентичны, отличия можно найти в производителе и оформлении этикетки.

- Мы, как проект, который защищает интересы населения, упор сделали на качество и наличие разрешительных документов. Несколько проб взяли для лабораторного исследования, чтобы изучить химический состав этих продуктов, - рассказала региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания РБ от «Единой России» Гульнур Кульсарина.

В рамках рейда комиссия «Народного контроля» посетила и крупные сетевые магазины, на полках которых представлен широкий ассортимент различных видов стеклоомывателей. Как выяснилось, некоторые продавцы не смогли предоставить сертификаты соответствия или качества продукции, декларации о соответствии, что вызывает большие сомнения в безопасности реализуемого товара.

Практика показывает, что при производстве фальсификатов используется опасный для жизни и здоровья, законодательно запрещенный к использованию в жидкостях метанол.

- Даже в больших гипермаркетах много нарушений герметичности упаковок и состава данных жидкостей, - добавила Гульнур Кульсарина.

Подобные проверки в связи с зимним сезоном будут продолжаться по всей республике. Местные «контролеры» проведут проверки по качеству «незамерзаек» в своих районах.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48