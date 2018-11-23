Активисты «Народного контроля» выявили в Уфе точки продаж сомнительной «незамерзайки»

- С наступлением холодов на автодорогах региона разместились представители сезонного «теневого» бизнеса торговли стеклоомывающей жидкостью, - рассказали в пресс-службе. - Пластиковые канистры с жидкостью сомнительного разлива свободно продают с утра до позднего вечера на выездах из Уфы, крупных автомагистралях. «Незамерзайка» продается пятилитровками по 120-150 руб. Тара, цвет продукта и запах практически идентичны, отличия можно найти в производителе и оформлении этикетки.