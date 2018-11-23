Активисты «Народного контроля» выявили в Уфе точки продаж сомнительной «незамерзайки»

В ходе выезда общественники выявили сомнительные точки, на которых продавцы не смогли предоставить какие-либо документы на продукцию, сообщили в пресс-службе «Единой России».
- С наступлением холодов на автодорогах региона разместились представители сезонного «теневого» бизнеса торговли стеклоомывающей жидкостью, - рассказали в пресс-службе. - Пластиковые канистры с жидкостью сомнительного разлива свободно продают с утра до позднего вечера на выездах из Уфы, крупных автомагистралях. «Незамерзайка» продается пятилитровками по 120-150 руб. Тара, цвет продукта и запах практически идентичны, отличия можно найти в производителе и оформлении этикетки.
- Мы, как проект, который защищает интересы населения, упор сделали на качество и наличие разрешительных документов. Несколько проб взяли для лабораторного исследования, чтобы изучить химический состав этих продуктов, - рассказала региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госсобрания РБ от «Единой России» Гульнур Кульсарина.
В рамках рейда комиссия «Народного контроля» посетила и крупные сетевые магазины, на полках которых представлен широкий ассортимент различных видов стеклоомывателей. Как выяснилось, некоторые продавцы не смогли предоставить сертификаты соответствия или качества продукции, декларации о соответствии, что вызывает большие сомнения в безопасности реализуемого товара.
Практика показывает, что при производстве фальсификатов используется опасный для жизни и здоровья, законодательно запрещенный к использованию в жидкостях метанол.
- Даже в больших гипермаркетах много нарушений герметичности упаковок и состава данных жидкостей, - добавила Гульнур Кульсарина.
Подобные проверки в связи с зимним сезоном будут продолжаться по всей республике. Местные «контролеры» проведут проверки по качеству «незамерзаек» в своих районах.