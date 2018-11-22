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В Уфе суд оставил без изменений приговор убийце Веры Фойкиной

22 ноября 2018, 07:10
Фото: Скриншот из телесюжета канала ГТРК Башкортостан.
Руслан Саяхов, жестоко убивший уфимку Веру Фойкину, попросился на свободу.

Верховный суд не согласился с доводами адвоката Саяхова и оставил приговор в силе, сообщает ГТРК Башкортостан.

31 августа Советский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в 2012 году останки 24-летней Веры Фойкиной из Чишмов были найдены в лесу. Тело было сожжено, так что опознать жертву смогли только после генетической экспертизы. Тем не менее, Руслан Саяхов признался лишь в том, что он был одним из тех, кто последним видел уфимскую модель и спортсменку перед ее исчезновением. В его квартире оперативники нашли следы крови, когда Саяхов уже был в бегах. 7 ноября 2013 года он был объявлен в международный розыск.

Когда в 2012 году Вера Фойкина пропала, Саяхов отправился в запланированное путешествие на ГОА, из которого не стал возвращаться в Россию. Все эти годы, заочно арестованный Саяхов зарабатывал на жизнь тем, что учил туристов тому, как достичь нирваны. Сотрудники посольства признали объявленного в международный розыск мужчину, когда он пришел продлить визу. С таким приговором Саяхов, который после совершения преступления пять лет скрывался от правосудия в Гималаях, не согласен.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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