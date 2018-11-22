В Уфе суд оставил без изменений приговор убийце Веры Фойкиной

Напомним, в 2012 году останки 24-летней Веры Фойкиной из Чишмов были найдены в лесу. Тело было сожжено, так что опознать жертву смогли только после генетической экспертизы. Тем не менее, Руслан Саяхов признался лишь в том, что он был одним из тех, кто последним видел уфимскую модель и спортсменку перед ее исчезновением. В его квартире оперативники нашли следы крови, когда Саяхов уже был в бегах. 7 ноября 2013 года он был объявлен в международный розыск.