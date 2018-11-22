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В Уфе сегодня открывается крупнейший каток в городе

22 ноября 2018, 05:57
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Сегодня, 22 ноября, в 17:00 на уфимском стадионе «Строитель» откроется самый большой каток в северной части города площадью семь тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе администрации города.

Режим работы катка со вторника по пятницу – с 17:00 до 21:00. В субботу, воскресенье и праздничные дни – с 12:00 до 21:00. Понедельник – выходной день. Закуплены новые коньки, проведена большая работа для создания качественного ледового покрытия. Для посетителей работают теплая раздевалка, гардероб, буфет, заточка и прокат коньков.

Всего на территории Уфы в этом сезоне открываются 22 катка. По четыре катка будут работать в Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах, по три - в Демском и Ленинском районах и по два - в Калининском и Советском районах.

Лед зальют в 74 хоккейных коробках. Всего в городе действуют 84 коробки. В десяти оставшихся будет утрамбовано снежное покрытие для игр в хоккей в валенках и других активных игр на свежем воздухе в зимнее время.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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