В Уфе сегодня открывается крупнейший каток в городе

Режим работы катка со вторника по пятницу – с 17:00 до 21:00. В субботу, воскресенье и праздничные дни – с 12:00 до 21:00. Понедельник – выходной день. Закуплены новые коньки, проведена большая работа для создания качественного ледового покрытия. Для посетителей работают теплая раздевалка, гардероб, буфет, заточка и прокат коньков.
Всего на территории Уфы в этом сезоне открываются 22 катка. По четыре катка будут работать в Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах, по три - в Демском и Ленинском районах и по два - в Калининском и Советском районах.
Лед зальют в 74 хоккейных коробках. Всего в городе действуют 84 коробки. В десяти оставшихся будет утрамбовано снежное покрытие для игр в хоккей в валенках и других активных игр на свежем воздухе в зимнее время.