В Одноклассниках появилась витрина стикеров для фотографий

В социальной сети Одноклассники появилась возможность прикреплять стикеры к фотографиям перед публикацией в соцсети. Пользователи могут не просто делиться с друзьями и близкими памятными снимками, но и дополнять их яркими эмоциями и изображениями. Витрина стикеров в фоторедакторе сейчас доступна в приложении ОК на Android.
С помощью стикеров можно украсить фотографию, поместить на нее забавную фразу или даже рассказать романтическую историю с помощью снимка и подходящей картинки. Также появились стикерпаки знаменитых людей, так что теперь можно использовать для своих фотографий изображения звезд: солистки группы IOWA или Ильи Лагутенко. Поместить стикер на фото можно перед публикацией фотографии в ОК – сразу после загрузки из памяти смартфона.