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В Одноклассниках появилась витрина стикеров для фотографий

22 ноября 2018, 05:10
Фото: wikipedia.org
За последний месяц число отправленных стикеров в социальной сети выросло в десять раз.

В социальной сети Одноклассники появилась возможность прикреплять стикеры к фотографиям перед публикацией в соцсети. Пользователи могут не просто делиться с друзьями и близкими памятными снимками, но и дополнять их яркими эмоциями и изображениями. Витрина стикеров в фоторедакторе сейчас доступна в приложении ОК на Android.

С помощью стикеров можно украсить фотографию, поместить на нее забавную фразу или даже рассказать романтическую историю с помощью снимка и подходящей картинки. Также появились стикерпаки знаменитых людей, так что теперь можно использовать для своих фотографий изображения звезд: солистки группы IOWA или Ильи Лагутенко. Поместить стикер на фото можно перед публикацией фотографии в ОК – сразу после загрузки из памяти смартфона.

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