В Одноклассниках появилась витрина стикеров для фотографий

С помощью стикеров можно украсить фотографию, поместить на нее забавную фразу или даже рассказать романтическую историю с помощью снимка и подходящей картинки. Также появились стикерпаки знаменитых людей, так что теперь можно использовать для своих фотографий изображения звезд: солистки группы IOWA или Ильи Лагутенко. Поместить стикер на фото можно перед публикацией фотографии в ОК – сразу после загрузки из памяти смартфона.