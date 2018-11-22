В борьбе с перекупщиками магазины ограничивают клиентов в объеме покупок

В этот период активизируются так называемые «перекупщики» или люди, скупающие большой объем продукции по низкой цене. Далее приобретенный товар они пытаются сбыть с существенной наценкой. Об этом 22 ноября пишет газета «Известия».
Чтобы не допустить конкуренции со стороны перекупщиков многие торговые сети ставят ограничения на количество товара отпускаемого в одни руки. Например, продавец заявляет покупателю, что тот может приобрести не более 20 единиц продукции из категории «Новый год».
Торговые сети часто не отпускают в одни руки несколько единиц брендовой одежды одного размера. В магазинах продающих электронику тоже можно встретить такие правила (например, не более двух телевизоров в одни руки). Перед праздниками ограничения по отпуску товара ставят даже магазины игрушек. Происходит это как правило в период распродаж или скидочных акций.
На первый взгляд торговым точкам должно быть все равно, какое количество товара у них купит один клиент. Ведь главное это прибыль — деньги которые получит магазин от распродажи. На самом деле скидочные акции (особенно в продуктовых магазинах) делаются с той целью, чтобы подвигнуть пришедшего покупателя на приобретение не только подешевевшего товара, но чего-нибудь еще. Ведь человек посетивший продуктовый магазин часто покупает не только акционные продукты, но и те на которые скидки не распространяются. Таким образом, торговым сетям невыгодно, чтобы на распродажах все товары уходили в одни руки.
Перекупщики реализуют купленные по дешевке вещи через сайты продаж. При этом размер поставленной ими наценки может достигать 50% стоимости товара, а то и выше. В принципе эти люди закон не нарушают. Однако, если они перепродают на постоянной основе им нужно регистрироваться как индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам. Обычно перекупщики активизируются на волне ажиотажа. Это может быть выход нового смартфона или коллекции одежды популярного бренда. Само собой данная категория граждан обращает внимание на распродажи, скидочные акции и предпраздничные дни.
Эксперты напоминают, что покупая какую-либо вещь не в официальной торговой сети, клиент не может рассчитывать на гарантию качества и возможность вернуть вещь. Закон о защите прав потребителей не распространяется на спор с перекупщиком, а тот в свою очередь часто не реагирует на претензии покупателей.