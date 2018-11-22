В борьбе с перекупщиками магазины ограничивают клиентов в объеме покупок

На первый взгляд торговым точкам должно быть все равно, какое количество товара у них купит один клиент. Ведь главное это прибыль — деньги которые получит магазин от распродажи. На самом деле скидочные акции (особенно в продуктовых магазинах) делаются с той целью, чтобы подвигнуть пришедшего покупателя на приобретение не только подешевевшего товара, но чего-нибудь еще. Ведь человек посетивший продуктовый магазин часто покупает не только акционные продукты, но и те на которые скидки не распространяются. Таким образом, торговым сетям невыгодно, чтобы на распродажах все товары уходили в одни руки.