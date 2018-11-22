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В Башкирии у браконьеров изъяли 3 тонны рыбы, занесенной в Красную книгу

22 ноября 2018, 04:40
Фото: mkset.ru
Также у преступников была изъята крупная партия черной икры.

По российским меркам это довольно крупный улов – 2,9 тонны рыбы пород, занесенных в Красную книгу, изъяли сотрудники республиканского Управления ФСБ и полицейские в одном из домов в Бирске. Это более 6 тысяч штук стерляди.

Также была изъята крупная партия осетровой черной икры – 8 килограммов. По рыночным ценам (около 40-50 тысяч рублей за килограмм) одной икры было примерно на 400 тысяч рублей. Все было готово к продаже. Но не судьба, как говорится.

По данным нашего источника, близкого к правоохранительным органам, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за незаконную добычу животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Браконьерам может грозить срок до девяти лет лишения свободы.

Фото: mkset.ru

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