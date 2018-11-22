В Башкирии у браконьеров изъяли 3 тонны рыбы, занесенной в Красную книгу

По российским меркам это довольно крупный улов – 2,9 тонны рыбы пород, занесенных в Красную книгу, изъяли сотрудники республиканского Управления ФСБ и полицейские в одном из домов в Бирске. Это более 6 тысяч штук стерляди.
Также была изъята крупная партия осетровой черной икры – 8 килограммов. По рыночным ценам (около 40-50 тысяч рублей за килограмм) одной икры было примерно на 400 тысяч рублей. Все было готово к продаже. Но не судьба, как говорится.
По данным нашего источника, близкого к правоохранительным органам, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за незаконную добычу животных и рыб, занесенных в Красную книгу. Браконьерам может грозить срок до девяти лет лишения свободы.