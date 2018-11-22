В Башкирии осудили мужчину за незаконную вырубку леса в природном заказнике

Суд установил, что «черный» лесоруб орудовал в августе текущего года. Он спилил 10 дубов на территории государственного природного зоологического заказника «Шайтантау». Стоит отметить, на территории особых охраняемых природных территорий запрещена любая вырубка леса.
Мужчина планировал древесину использовать для возведения забора вокруг своего дома. Его поймали при попытке вывезти распиленные деревья.
Незаконные действия мужчины причинили лесному фонду особо крупный ущерб в размере 228 тыс. рублей.
Подсудимый признал свою вину. Сообщается, что он ранее был судим за грабеж. Мужчина был взят под стражу в зале суда, после того как суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил иск минлесхоза республики о взыскании имущественного ущерба и возврате ведомству незаконно заготовленной древесины.
Орудия преступления – бензопила и прицеп – конфискованы в доход государства.