Россия до конца года запустит пять ракет с четырех космодромов

18 декабря с Гвианского космического центра будет произведен запуск ракеты «Союз-СТ-А» со спутником CSO-1. Еще через три дня с «Байконура» взлетит ракета «Протон-М». Она выведет на орбиту спутник «Благовест». Ну, а 25 декабря с космодрома «Восточный» стартует ракета «Союз 2.1а», которая отправит в космос спутники «Канопус-В» и малые космические аппараты.