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Россия до конца года запустит пять ракет с четырех космодромов

22 ноября 2018, 13:11
Фото: pxhere.com
В ближайшее время «Роскосмос» планирует осуществить запуск пяти ракет с четырех космодромов.

Все старты состоятся до конца текущего года. Об этом 22 ноября пишет газета «Известия».

Первый запуск космического аппарата должен пройти 30 ноября. С космодрома Плесецк на околоземную орбиту отправятся военные спутники. В космос их должна доставить ракета-носитель «Рокот», оборудованная разгонным блоком «Бриз-КМ».

Следующий пуск запланирован на третье декабря. Мероприятие пройдет на космодроме «Байконур». В этот раз миссия будет пилотируемой. Астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) должен доставить корабль «Союз МС-11». На орбиту его выведет ракета «Союз-ФГ».

18 декабря с Гвианского космического центра будет произведен запуск ракеты «Союз-СТ-А» со спутником CSO-1. Еще через три дня с «Байконура» взлетит ракета «Протон-М». Она выведет на орбиту спутник «Благовест». Ну, а 25 декабря с космодрома «Восточный» стартует ракета «Союз 2.1а», которая отправит в космос спутники «Канопус-В» и малые космические аппараты.

Отметим, что с начала нынешнего года корпорация «Роскосмос» осуществила 15 пусков ракет.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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