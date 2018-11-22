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Первая батарея российских С-400 встанет на вооружение Турции в 2019 году

22 ноября 2018, 13:12
Фото: pxhere.com
В четверг прошла конференция «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего».

В ходе мероприятия официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын рассказал, что Турция хочет наладить с Россией совместное производство зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом 22 ноября пишет газета «Известия».

Российско-турецкое предприятие по производству С-400 может появиться после того, как Анкара получит в свое распоряжение первую батарею данных ЗРК. Боевая техника поступит на баланс турецкой армии. Поставка российского вооружения Турции должна произойти в следующем году, сказал Калын.

Представитель турецкого президента добавил, что его руководство готово рассмотреть и предложение США по поставке американского аналога С-400 — комплекса Patriot. Если Анкару устроит цена, то она вместе с российским приобретет и американское вооружение.

Напомним, контракт на поставку в Турцию российских С-400 Москва и Анкара подписали в прошлом году. Против сделки выступили США. Белый дом даже пригрозил турецкой стороне остановить поставки уже оплаченных ей истребителей F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он в этом случае обратится в Международный арбитражный суд.

В прошлый вторник стало известно о желании еще 13 различных государств приобрести российские С-400.

Отметим, что зенитные ракетные комплексы С-400 предназначены для уничтожения самолетов, баллистических ракет, различных гиперзвуковых целей и постановщиков помех, а также прочих средств воздушно-космического нападения.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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