Первая батарея российских С-400 встанет на вооружение Турции в 2019 году

Напомним, контракт на поставку в Турцию российских С-400 Москва и Анкара подписали в прошлом году. Против сделки выступили США. Белый дом даже пригрозил турецкой стороне остановить поставки уже оплаченных ей истребителей F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он в этом случае обратится в Международный арбитражный суд.