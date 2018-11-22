Городской транспорт: Уфимцам предложили новую маршрутную сеть

В прошлый четверг, 15 ноября, в день, когда Медиакорсеть проводила суточный медиа-марафон «Уфалогия: какой транспорт нужен уфимцам», на сайте городской администрации был размещен очень важный документ: проект новой маршрутной сети.
Это достаточно объемный документ – 33 листа очень мелким почерком, в котором достаточно подробно расписано, какие маршруты предлагается оставить в Уфе. Если очень коротко: до транспортного кризиса в реестре было 150 маршрутов, сейчас предлагается незначительно меньше – 142.
Напомним, что на прошедшем в конце сентября этого года круглом столе в рамках международного форума «Транспорт Урала», директор Санкт-Петербургского института транспортных систем Александр Беспалов представил свою программу решения транспортной проблемы в Уфе. В частности, ученые предложили сократить количество маршрутов более радикально – до 66. Отсюда напрашивается вывод – чиновники ученых не послушали и руководствовались при составлении новой маршрутной сети какими-то своими мотивами. Либо это решение на какой-то переходный период.
- Предлагаемую маршрутную схему мы еще не изучили, – сказал нам по телефону директор Санкт-Петербургского института транспортных Александр Беспалов.
Кстати, о чиновниках. Рассмотрением маршрутов и их изменений в Уфе занимается межведомственная комиссия (МВК) по обеспечению безопасности дорожного движения. Так записано в положении о комиссии, а само положение выложено на сайте городской администрации, но не указан состав комиссии.
По словам одного нашего информированного собеседника, в состав комиссии, которая, напомним, рассматривает вопросы изменения маршрутов, входят представители трех перевозчиков – муниципального, государственного и почему-то только одного коммерческого, чьи маршруты присутствуют в предлагаемой схеме.
Мы направили в администрацию Уфы официальный запрос на имя главы города с просьбой озвучить состав этой комиссии – ждем ответа.
Как организовано обсуждение новой маршрутной сети
Изучить новый список маршрутов может любой желающий. Это было бы очень полезно, наверное, всем почитать и узнать, потому что в социальных сетях, когда тема касается уфимского общественного транспорта, у многих людей появляется чувство непонимания того, что вообще происходит: вроде бы, как говорят чиновники, проблема с транспортом в Уфе решена едва ли не полностью.
Но с другой стороны, вот же люди пишут: то маршрутки битком набиты, аж дышать нечем, то маршруты какие-то новые появились непонятные, то не уедешь вечером или в выходные. Поэтому новую маршрутную схему надо изучить. Вот и начальник городского управления транспорта и связи Андрей Федосов сказал в прямом эфире телеканала «Вся Уфа», что на обсуждение новой предлагаемой транспортной схемы есть пара недель.
- Проект новой маршрутной сети города Уфы на сегодняшний день обсуждается. Свои предложения может внести каждый желающий. Горожане свои мнения могут изложить в письменном, так и устном порядке. Они могут обращаться по данному вопросу в МУП «Уфагортранс». Их мнения будут учитываться на заседаниях Межведомственной комиссии по обсуждению и принятию данного проекта, – прокомментировали нам в пресс-службе городской администрации.
Однако здесь, касательно общественного обсуждения, начинаются некоторые странности, которые простой уфимец без специального объяснения может и не понять, так и оставшись в растерянных чувствах и состояниях. Начинается все с того, что предлагаемую схему (ее можно скачать в нашем материале – ссылка есть ниже) достаточно трудно найти на сайте городской администрации.
Условная пенсионерка, ежедневно передвигающаяся по городу на общественном транспорте, откровенно говоря, не сможет найти этот важный документ. А прочитать уже тем более – там даже не 8-м шрифтом написано, а еще мельче. Понятной, нарисованной, схемы движения маршрутов тоже пока не видно, как и расписания или интервалов движения транспорта.
Так вот, задав в поиске на сайте уфимской администрации, например, «Новые маршруты» или «Новая маршрутная сеть» или просто «Маршрутная сеть», мы ее не найдем. Там будут разные новости вперемешку – за 2012 год, за 2018, за 2017, потом снова за 2013. Про предлагаемые маршруты не будет ничего.
Чтобы найти этот документ, нужно будет догадаться спуститься в подвал сайта, то есть, прокрутить в самый низ, найти раздел «Управление транспорта и связи», кликнуть на него и справа в подразделе «Официальная информация» найти проект новой маршрутной сети. Ну честно – не каждый уфимец догадается. Между тем касается это всех – ведь публичных слушаний, казалось бы, необходимых в этой ситуации, никто пока не объявлял.
Автор, житель микрорайона Затон, прочитал проект, насколько смог напрячь зрение, и нашел несколько странных вещей, на которые он хотел бы получить ответ, как простой читатель из Уфы. Во-первых, про самый популярный затонский маршрут 261, он ездит почти каждые пять минут с улицы Летчиков до ТРЦ «Планета». Ездил – потому что сейчас вместо него уфимские улицы бороздят микроавтобусы 248-го того же маршрута.
Пару дней назад я спросил у водителя: 248 вместо 261 – это окончательная замена маршрута? Да, говорит, 261-го больше не будет, вместо него теперь будет 248-й. Напомним, это после того, как на улицах ликвидировали нелегалов – все теперь ездят легально.
Теперь смотрим проект маршрутной сети: в ней, как ни в чем ни бывало стоит старый знакомый 261-й. А 248-й – это вообще из другой истории, он ездит по маршруту «Оздоровительный комплекс «Сипайловский – Уфимский ДОК». Короче говоря, кто-то чего-то явно не договаривает.
Во-вторых, это тоже затонцев касается, в маршрутной сети нет ни одного автобуса, едущего в поселки Миловка, Михайловка и Суровка, они чуть дальше Затона. Раньше по этим направлениям ездили, соответственно, автобусы 281, 280 и 284. В новой схеме их нет. Возможно, это связано с тем, что поселки эти относятся не к городу, а к межмуниципальной сети перевозок.
Когда мы стали разбираться дальше, оказалось, что это, скорее всего, действительно так. Но ведь житель Михайловки или Миловки не задумывается о том, относится ли он к городу или к Уфимскому району. Он просто считает себя жителем Уфы, работает здесь. И когда он смотрит на эту схему и не видит маршрутов, ведущих к нему домой, что он может подумать? Что про его районы забыли? Почему-то те, кто готовил схему, не догадался буквально в одном предложении объяснить, почему в ней нет маршрутов в несколько пригородных поселков. Почему так произошло – пожалуй, это один из множества вопросов без ответа.
К слову, в предлагаемой маршрутной сети не указана планируемая частота движения автобусов. Ну пока и без этого есть, что обсудить и какие вопросы задать. Всем бы жителям все-таки почитать этот документ – может, еще про какие направления чиновники забыли.
Чтобы долго не искать, предлагаем схему планируемых маршрутов скачать и изучить.
Ну ладно, есть и пара хороших новостей для жителей Затона. Во-первых, вернется, если новую схему утвердят, затонский троллейбус № 3, медленно, но верно курсирующий по маршруту «СТО – Центральный рынок». А еще появится маршрут до Черниковки – 265 «Южное кладбище – северный автовокзал».
«А конкурсы были?»
- На мой взгляд это полное нарушение закона и конкурсных процедур. На эти новые маршруты разве конкурсы проводились, как положено? Где они? Просто перекроили маршруты под себя. Неудобного оператора убрали, своих поставили. Вот смотрите, говорили, что «ПАЗики» уберут – все они ездят. Говорили, что 290-й маршрут лишний был. И что? Убрали «ПАЗики» и «Башавтотранс» свои маршруты поставил. Как? Конкурс был? – возмущается Олег Куляшов, председатель Союза автопредпринимателей Башкирии.
По мнению Олега Куляшова, проблему можно и нужно решить одним способом: все вернуть как было по состоянию на конец октября, когда начался транспортный кризис.
«Революционный путь у нас не пройдет»
- Мы эту схему сейчас изучаем, готовим предложения по ней. Могу сказать по ситуации вот что. Когда Питерский институт готовил свои предложения по реформе транспортной системы Уфы, это было два года назад, сейчас актуальность эти предложения потеряли. Они предлагали два варианта: революционный и эволюционный. Первый путь, революционный, у нас не пройдет, так как это связано с большими финансами, инвестиционными затратами. Поэтому мы идем эволюционным путем: убрали с улиц нелегалов, обновляем потихоньку парк машин, будут закуплены большие автобусы, – высказал свое мнение один из перевозчиков Фанис Батыров.
«То, что сейчас происходит – это форменный беспредел»
- Идет перераспределение маршрутов в пользу своих аффилированных лиц: неугодных перевозчиков убирают, своих ставят на маршруты, в том числе, на самые популярные. Без конкурсов, без ничего. По этому поводу мы сейчас готовим жалобу в республиканское управление Федеральной антимонопольной службы, – говорит генеральный директор Ассоциации пассажирских перевозок Наталья Тептерева.
- А что касается обсуждения – о каком обсуждении может идти речь? В предлагаемой маршрутной схеме не учтено мнение жителей Уфы, - считает она.
«Схему изучаем»
- В настоящее время мы изучаем эту схему, готовим некоторые свои предложения. Что касается направлений в Миловку, Михайловку и Суровку, это межмуниципальные направления, они не относятся к компетенции города. Когда будут на эти направления устраиваться конкурсы, их организует госкомтранс Башкирии, мы будем в них участвовать, – говорит Сергей Паскин, заместитель генерального директора «Башавтотранс» по перевозкам.
«Автобусы переполнены… Только галочки поставили… Рано заканчивают ездить… Стало хуже…» – соцсети
Наши материалы, касающиеся проблемы общественного транспорта в Уфе, мы выкладывали в социальные сети, и они находили бурный отклик у читателей. Комментарии, в основном, не больно-то позитивные. Вот некоторые из последних.
- Живу в Затоне. Здесь люди жалуются, что в любую точку города нам нужно ехать с пересадкой, это очень неудобно. И это правда. Мне, например, часто приходится ездить в Сипайлово – тоже с пересадкой. Сейчас у нас новый маршрут 248 (предлагается проектом маршрутной сети - прим.), который едет до «Уфимского Дока» – так может, есть возможность, чтобы он ездил через Сипайлово? И по поводу нового маршрута 225 – было бы хорошо, чтобы он начинал свое движение с Иглино, а не с Шакши, потому что жителям Иглино тоже трудно добраться до ТРК «Планета» без пересадок. Спасибо, надеюсь примите к сведению, – надеется уфимка Екатерина. Сообщение она прислала в редакционный WhatsApp.
- Маршрутная сеть без наглядных разноцветных схем бесполезна, – говорит Андрей Горин. Видимо, его тоже напрягло это издевательство над людьми в виде мельчайшего шрифта.
- Вчера 30 минут ждали 110с. Потом стоя ехали в переполненном. Все только испортили, «решальщики».
- Очередные галочки поставили.
- Автобус «Нефаз» маршрута 51а так и ездит до 20 часов, потом в гараж. А мы после работы после 20 часов продолжаем тащиться с проспекта Октября в «Молодежку».
- Не знаю, как в других частях города, а у нас в районе улиц Кувыкина и Перовской ситуация ухудшилась многократно. Раньше я спокойно утром уезжала в старый центр либо на 31, 234 либо на 3 маршрутах. Теперь все «трешки» убрали вовсе. «БАТовский» 3 маршрут урезали – ходит через раз. 234 и 31 сократили, изменили. Уехать проблематично. Еще 4 недели назад все спокойно добирались до работы.
Медиакорсеть следит за развитием событий.