Городской транспорт: Уфимцам предложили новую маршрутную сеть

Когда мы стали разбираться дальше, оказалось, что это, скорее всего, действительно так. Но ведь житель Михайловки или Миловки не задумывается о том, относится ли он к городу или к Уфимскому району. Он просто считает себя жителем Уфы, работает здесь. И когда он смотрит на эту схему и не видит маршрутов, ведущих к нему домой, что он может подумать? Что про его районы забыли? Почему-то те, кто готовил схему, не догадался буквально в одном предложении объяснить, почему в ней нет маршрутов в несколько пригородных поселков. Почему так произошло – пожалуй, это один из множества вопросов без ответа.