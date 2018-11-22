Глава Карелии Парфенчиков откроет в одном из поселков региона детский сад

Как добавил эксперт Константин Калачев, любой человек, в частности, чиновник, иногда может срываться. При этом людям очень нравится вырывать фразу из контекста, упуская детали ситуации, а после кидаться на представителя власти с претензиями. По его словам, он дал бы точной такой же ответ, а может быть и жестче.