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Глава Карелии Парфенчиков откроет в одном из поселков региона детский сад

22 ноября 2018, 15:30
Фото: gov.karelia.ru
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков после того, как резко ответил жительнице поселка Суоёки, попросившей открыть детский сад, принес извинения за свои слова и предложил решить проблему.

Как сообщают «Новые известия», легче всего чиновнику было бы пообещать постройку детского сада в неопределенном будущем. Но Парфенчикову было известно, что Суоёки находится на грани вымирания: сегодня там проживает не более 270 человек. Из-за этого ему пришлось честно сказать, что никто не будет открывать ясли для одного ребенка.

Эта переписка попала в руки СМИ, после чего на Парфенчикова обрушились с критикой. Но глава региона не стал говорить оправдательные слова, а вместо этого лично посетил Суоёки, где встретился с местной жительницей, перед которой извинился за эмоциональную реакцию.

После встречи Парфенчиков заявил, что беседа с местными жителями помогла ему найти решение проблемы, и теперь в населенном пункте организуют семейную группу детсада для пяти ребят. Для этого, скорее всего, выкупят частный дом, который станет муниципальной собственностью, и оборудуют под детское учреждение.

По мнению политолога Леонида Давыдова, работа над ошибками у региональных администраторов превратилась в новый тренд. Конфликт, разгоревшийся вокруг имени Парфенчикова, предоставил отличную возможность по развитию и улучшению ситуации.

Как добавил эксперт Константин Калачев, любой человек, в частности, чиновник, иногда может срываться. При этом людям очень нравится вырывать фразу из контекста, упуская детали ситуации, а после кидаться на представителя власти с претензиями. По его словам, он дал бы точной такой же ответ, а может быть и жестче.

Эксперт подчеркнул, что подобное поведение со стороны СМИ и социума может привести к тому, что чиновники «наглухо закроются» и откажутся от живого общения, ведь они могут ограничиться только бюрократическими отписками.

Глава Республики Карелия напомнил, что для повышения эффективности работы с социальными сетями и обращениями пользователей была создана система «Инцидент Менеджмент». Она позволяет оперативно реагировать на обращения граждан. Кроме этого, он напомнил, что полностью открыт для общения с жителями республики и готов лично посещать самые отдаленные территории для решения проблемных вопросов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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