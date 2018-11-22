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Депутаты Подмосковья озаботились сохранением архитектурных фасадов зданий

22 ноября 2018, 18:31
Фото: pxhere.com
В середине ноября текущего года Мособлдума одобрила в первом чтении закон, согласно которому за размещение на исторических объектах спутниковых антенн и кондиционеров будут налагаться штрафы. Это касается не только внешнего облика фасадов, но и крыш, окон, навесов, балконов и дверей.

Если владелец здания установит кондиционеры и антенны, портящие историческую отделку дома или его архитектурные элементы, муниципалитет сначала вынесет предупреждение. Если оно не будет исполнено – на собственника дома наложат штраф, пояснил в беседе с телеканалом «360» министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Корреспонденты издания выяснили, как на представителей спутникового TV повлияют эти нововведения. Для этого они связались с региональным офисом «Триколор» (одной из лидирующих компаний на рынке спутникового телевидения в РФ) и представились покупателями. По данным на 2018 год, эта компания обслуживает свыше 12 миллионов россиян, что составляет 75% рынка спутниковых антенн.

Оказалось, что размещение оборудования на зданиях не входит в сферу деятельности компании. Заказы на эту услугу отправляют местным мастерам по установке, которые и решают, куда монтировать оборудование. По этой причине «Триколор» не несет ответственности за место монтажа «тарелки».

Как рассказали сами мастера-установщики, штрафов можно избежать, если делать установку на крышах домов. Сигнал от этого не будет хуже, а внешние детали исторических зданий не затронутся. Тем не менее, большая часть клиентов желает, чтобы установку сделали старым способом, поскольку вывод антенны через чердак потребует более высокой оплаты.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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