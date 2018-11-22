Депутаты Подмосковья озаботились сохранением архитектурных фасадов зданий

Корреспонденты издания выяснили, как на представителей спутникового TV повлияют эти нововведения. Для этого они связались с региональным офисом «Триколор» (одной из лидирующих компаний на рынке спутникового телевидения в РФ) и представились покупателями. По данным на 2018 год, эта компания обслуживает свыше 12 миллионов россиян, что составляет 75% рынка спутниковых антенн.