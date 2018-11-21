Высокоскоростная магистраль «Москва-Екатеринбург» может пройти через Уфу

Сегодня, 21 ноября, в Москве в рамках XII Международного форума «Транспорт России» состоялась рабочая встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. Подробнее о результатах общения Радий Хабиров рассказал позднее в пресс-подходе.
По его словам, были обсуждены четыре важных вопроса.
- Вы знаете, что есть проект высокоскоростной магистрали «Москва–Екатеринбург». Мы обсуждали вопрос, чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью, - сообщил Радий Хабиров.
Предполагается, что это будет очень удобный сервис.
- Мы прекрасно понимаем, что если сейчас мы здесь не «заякоримся», если не будем активно ставить вопрос об этом, то трасса пройдёт мимо нас. Мы договорились создать рабочую группу, потому что уже сейчас хотим осуществлять территориальное планирование, готовиться к этому большому событию, которое, подчёркиваю, рассчитано на годы вперёд. Это стратегическое планирование, - считает Радий Хабиров.
В итоге достигнута договоренность о создании рабочей группы для изучения, экономической целесообразности этого решения.
- Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта.
Этот вопрос требует в некотором смысле более глубокой проработки., - уточнил Радий Хабиров.
Он рассказал также, что попросил руководителя РЖД позаботиться о завершении всех работ на вокзале в Уфе к юбилею Башкирии, который будет отмечаться в следующем году.
- Если мы их завершим, то это действительно будет один из лучших вокзалов Российской Федерации, - заявил Радий Хабиров.
Также он сообщил, что попросил руководство РЖД добавить подвижной состав для укомплектования проекта «Легенды Урала».