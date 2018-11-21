Высокоскоростная магистраль «Москва-Екатеринбург» может пройти через Уфу

- Вы знаете, что есть проект высокоскоростной магистрали «Москва–Екатеринбург». Мы обсуждали вопрос, чтобы Уфа не осталась вне этой трассы. Нам очень важно было закрепиться в этом большом и нужном российском проекте. Для нас важно, что там будет и наша доля, чтобы наши жители тоже могли очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга, пользуясь этой высокоскоростной магистралью, - сообщил Радий Хабиров.