Ведущие транспортные компании страны объединились в ассоциацию

Глава Минтранса Евгений Дитрих, который присутствовал на мероприятии, отметил, что необходимо придерживаться системного подхода в создании цифрового пространства отрасли, используя в работе единые стандарты. Именно по этим причинам ведомство предложило реализовать данный проект, подчеркнул он.