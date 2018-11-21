Ведущие транспортные компании страны объединились в ассоциацию

Как информирует газета «Известия», в ассоциацию вступили такие компании, как РЖД, «Аэрофлот — российские авиалинии» и «Автодор».
Глава Минтранса Евгений Дитрих, который присутствовал на мероприятии, отметил, что необходимо придерживаться системного подхода в создании цифрового пространства отрасли, используя в работе единые стандарты. Именно по этим причинам ведомство предложило реализовать данный проект, подчеркнул он.
Дитрих обозначил основные направления работы: организация прямых смешанных перевозок пассажиров, мультимодальных грузоперевозок, обеспечение транспортной безопасности, управление отраслью по единой схеме.
Уже известно, что в основе данного информационного пространства будет отечественное программное обеспечение.