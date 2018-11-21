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Ведущие транспортные компании страны объединились в ассоциацию

21 ноября 2018, 13:28
Фото: pxhere.com
Крупнейшие транспортные компании России 20 ноября в рамках XII международного форума и выставки «Транспорт России» подписали документ о создании ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

Как информирует газета «Известия», в ассоциацию вступили такие компании, как РЖД, «Аэрофлот — российские авиалинии» и «Автодор».

Глава Минтранса Евгений Дитрих, который присутствовал на мероприятии, отметил, что необходимо придерживаться системного подхода в создании цифрового пространства отрасли, используя в работе единые стандарты. Именно по этим причинам ведомство предложило реализовать данный проект, подчеркнул он.

Дитрих обозначил основные направления работы: организация прямых смешанных перевозок пассажиров, мультимодальных грузоперевозок, обеспечение транспортной безопасности, управление отраслью по единой схеме.

Уже известно, что в основе данного информационного пространства будет отечественное программное обеспечение.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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