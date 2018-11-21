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В Уфе прекратил ходить один из самых популярных маршрутов

21 ноября 2018, 05:21
Фото: Mkset.ru
Однако ему на смену пришел новый.

Вместо маршрута №71 появился муниципальный маршрут №225 «станция Шакша – ДК УМПО – ТРК Планета», сообщили в пресс-службе администрации города.

Раньше на маршруте №71 ездили перевозчики без соответствующих документов и сейчас их деятельность прекращена.

Схема движения маршрута №225 изменится. Основные остановки по маршруту: ДК УМПО, универмаг «Первомайский», детская библиотека, Городской Дворец культуры, Театр кукол, Горсовет, ЖД больница, Спортивная, Театр НУР, ТЦ «Башкортостан», Ипподром Акбузат, ТРЦ Планета.

Сегодня, 21 ноября, начал курсировать маршрут №215 от Базилевки до Инорса. Основные остановки по маршруту: Керамический завод, магазин «Баярд», ДК УМПО, Стадион им. Н. Гастелло, Университет им. Шолохова, ул. Ферина, Богородско-Уфимский Храм, Бульвар Баландина, ДОК, транспортная, ул. Мушникова.

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