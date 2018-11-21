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В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида гориллы

21 ноября 2018, 13:26
Фото: pxhere.com
В столичном зоопарке появился на свет детеныш равнинной гориллы - вида, занесенного в Красную книгу. Возраст маленькой самки на данный момент - несколько недель, её рост около 40 см, а вес - 1,5 кг.

Как информирует газета «Известия» 21 ноября, навык самостоятельного хождения гориллами обычно осваивается в восьмимесячном возрасте. До этого времени они проводят большую часть дня на руках у матери, а основным их питанием является грудное молоко.

В качестве дополнительного источника энергии подросшим детенышам гориллы предлагаются различные овощи, фрукты, листва деревьев, а также чай, соки и кисломолочные продукты.

Генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова отмечает, что появление потомства у равнинных горилл - событие мирового уровня, потому что этот вид животных находится на грани вымирания.

Сейчас в Московском зоопарке живет восемь особей данного вида.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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