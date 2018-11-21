В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида гориллы

Как информирует газета «Известия» 21 ноября, навык самостоятельного хождения гориллами обычно осваивается в восьмимесячном возрасте. До этого времени они проводят большую часть дня на руках у матери, а основным их питанием является грудное молоко.
В качестве дополнительного источника энергии подросшим детенышам гориллы предлагаются различные овощи, фрукты, листва деревьев, а также чай, соки и кисломолочные продукты.
Генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова отмечает, что появление потомства у равнинных горилл - событие мирового уровня, потому что этот вид животных находится на грани вымирания.
Сейчас в Московском зоопарке живет восемь особей данного вида.