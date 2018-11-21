mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Топ-менеджеры Сбербанка вновь сыграют в благотворительном спектакле в помощь детям

21 ноября 2018, 07:40
Топ-менеджеры Сбербанка вновь выйдут на большую сцену, чтобы помочь реализовать мечты талантливых детей из Башкирии.

В рамках проекта «ЗнаменитостиДетям.Рф» 29 ноября в Уфе в третий раз состоится благотворительный спектакль, все роли в котором сыграют топ-менеджеры успешных компаний и известные люди города.

От Сбербанка, как и в прошлом году, участие в постановке примут Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением, и Олег Елкин, начальник отдела клиентских менеджеров регионального государственного сектора.

В этот раз зрителям покажут захватывающую комедию в оригинальной режиссерской постановке по мотивам нескольких произведений Михаила Булгакова: «Иван Васильевич», «Как Бутон женился» и «Зойкина квартира».

Напомним, что цель проекта «ЗнаменитостиДетям.Рф» – помочь одаренным детям из малообеспеченных семей в тех городах, где ставится спектакль. Благодаря прошлым показам более 300 детей получили необходимые им музыкальные инструменты, спортивные снаряжения, костюмы, путевки на конкурсы и фестивали.

Благотворительный спектакль состоится 29 ноября 2018 года в 19:00 в Башкирском государственном театре оперы и балета по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1. Приобрести билеты можно на сайте или забронировать по телефону: 8 (347) 266-25-80.

Спектакль проходит при поддержке сети аптек «Фармленд». Организатор – ЦБТ «Эксперт».

Материалы по теме
Сбербанк в Башкирии первым заключил сделку с применением эскроу-счетов с застройщикомСбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»Сбербанк и Mastercard запустили акцию для держателей Карты жителя Башкортостана
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48