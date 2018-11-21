Топ-менеджеры Сбербанка вновь сыграют в благотворительном спектакле в помощь детям

В рамках проекта «ЗнаменитостиДетям.Рф» 29 ноября в Уфе в третий раз состоится благотворительный спектакль, все роли в котором сыграют топ-менеджеры успешных компаний и известные люди города.
От Сбербанка, как и в прошлом году, участие в постановке примут Азамат Салихов, заместитель управляющего Башкирским отделением, и Олег Елкин, начальник отдела клиентских менеджеров регионального государственного сектора.
В этот раз зрителям покажут захватывающую комедию в оригинальной режиссерской постановке по мотивам нескольких произведений Михаила Булгакова: «Иван Васильевич», «Как Бутон женился» и «Зойкина квартира».
Напомним, что цель проекта «ЗнаменитостиДетям.Рф» – помочь одаренным детям из малообеспеченных семей в тех городах, где ставится спектакль. Благодаря прошлым показам более 300 детей получили необходимые им музыкальные инструменты, спортивные снаряжения, костюмы, путевки на конкурсы и фестивали.
Благотворительный спектакль состоится 29 ноября 2018 года в 19:00 в Башкирском государственном театре оперы и балета по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1. Приобрести билеты можно на сайте или забронировать по телефону: 8 (347) 266-25-80.
Спектакль проходит при поддержке сети аптек «Фармленд». Организатор – ЦБТ «Эксперт».