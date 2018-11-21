Топ-менеджеры Сбербанка вновь сыграют в благотворительном спектакле в помощь детям

Благотворительный спектакль состоится 29 ноября 2018 года в 19:00 в Башкирском государственном театре оперы и балета по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1. Приобрести билеты можно на сайте или забронировать по телефону: 8 (347) 266-25-80.