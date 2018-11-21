Сенат США требует от Трампа озвучить свою позицию по убийству Хашогги

Второго октября текущего года журналист пришел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Зайдя в здание дипмиссии журналист пропал. Больше связаться с ним никто не смог. Позже появилась информация о том, что Хашогги в генконсульстве убили.