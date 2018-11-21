Сенат США требует от Трампа озвучить свою позицию по убийству Хашогги

В своем обращении конгрессмены потребовали от главы Белого дома озвучить свою официальную позицию о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет RNS.
Сенат США хочет услышать конкретное определение произошедшего из уст американского президента. Трамп должен выступить с заявлением. В нем президент либо обвинит Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда в организации убийства Джамаля Хашогги, либо заявит о непричастности того к преступлению.
Погибший Джамаль Хашогги являлся выходцем из Саудовской Аравии. В прошлом году журналист переехал на постоянное место жительства в США. Там он устроился на работу в газету The Washington Post. В издании Хашогги трудился на должности обозревателя.
Второго октября текущего года журналист пришел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Зайдя в здание дипмиссии журналист пропал. Больше связаться с ним никто не смог. Позже появилась информация о том, что Хашогги в генконсульстве убили.
Через некоторое время факт убийства журналиста подтвердил генеральный прокурор Саудовской Аравии. По его словам, Хашогги поругался с сотрудниками дипмиссии и те его убили.
С данной версией не согласились в генпрокуратуре Стамбула. Турецкая сторона утверждает, что убийство работника СМИ было спланированным. Хашогги задушили. Труп журналиста был расчленен и сразу уничтожен.
В прошлый четверг США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии. Всех их обвиняют в причастности к убийству Джамаля Хашогги.