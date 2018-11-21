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Сенат США требует от Трампа озвучить свою позицию по убийству Хашогги

21 ноября 2018, 12:09
Фото: pxhere.com
Американские сенаторы написали письмо президенту США Дональду Трампу.

В своем обращении конгрессмены потребовали от главы Белого дома озвучить свою официальную позицию о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет RNS.

Сенат США хочет услышать конкретное определение произошедшего из уст американского президента. Трамп должен выступить с заявлением. В нем президент либо обвинит Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда в организации убийства Джамаля Хашогги, либо заявит о непричастности того к преступлению.

Погибший Джамаль Хашогги являлся выходцем из Саудовской Аравии. В прошлом году журналист переехал на постоянное место жительства в США. Там он устроился на работу в газету The Washington Post. В издании Хашогги трудился на должности обозревателя.

Второго октября текущего года журналист пришел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Зайдя в здание дипмиссии журналист пропал. Больше связаться с ним никто не смог. Позже появилась информация о том, что Хашогги в генконсульстве убили.

Через некоторое время факт убийства журналиста подтвердил генеральный прокурор Саудовской Аравии. По его словам, Хашогги поругался с сотрудниками дипмиссии и те его убили.

С данной версией не согласились в генпрокуратуре Стамбула. Турецкая сторона утверждает, что убийство работника СМИ было спланированным. Хашогги задушили. Труп журналиста был расчленен и сразу уничтожен.

В прошлый четверг США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии. Всех их обвиняют в причастности к убийству Джамаля Хашогги.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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