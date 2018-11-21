Премия Егора Гайдара объединит интеллектуальную элиту страны

Вместе с тем, мнение экспертов сходится в том, что ежегодно уровень номинантов только повышается, а их труды в области истории и экономики, несмотря на результаты голосования, уже в списке «must read». Этот случай является редким, когда премия обращает внимание на самоотверженных людей, служащих интересам развития общества, зачастую — вопреки обстоятельствам.