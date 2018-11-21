Премия Егора Гайдара объединит интеллектуальную элиту страны

В соответствии с традициями, она вручается в четырех номинациях — за выдающиеся достижения в области истории, за выдающиеся достижения в экономической сфере, за действия, которые способствуют формированию гражданского общества, а также за существенный вклад в развитие международных гуманитарных связей с Россией, сообщают «Новости Волгограда».
Глава Попечительского совета Фонда Егора Гайдара и члена Бюро Правления РСПП Анатолий Чубайс считает, что список соискателей в этом году заслуживает особого внимания. Он подчеркнул, что премия Егора Гайдара — уникальная независимая платформа, которая в стиле ренессанса объединяет интеллектуальную элиту российского общества самых различных сфер.
Вместе с тем, мнение экспертов сходится в том, что ежегодно уровень номинантов только повышается, а их труды в области истории и экономики, несмотря на результаты голосования, уже в списке «must read». Этот случай является редким, когда премия обращает внимание на самоотверженных людей, служащих интересам развития общества, зачастую — вопреки обстоятельствам.
Отмечается, что премия введена Фондом Егора Гайдара в 2010 году и ежегодно вручается чтобы выделить индивидуальные достижения в области истории, экономики, вклад в формирование гражданского общества и развитие международных гуманитарных связей с Россией.