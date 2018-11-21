«Наследие Байчурина»: Почему на юге Башкирии бьют людей и стреляют в животных

- Конечно же, я отказался. Мало ли что они потом припишут. Я бы, может, и подписал, все-таки стадо частично оказалось в поле, значит, вина моя есть. За отказ Вячеслав ударил меня в лицо кулаком. Я свалился на землю, и он начал пинать меня по животу. Я все равно не подписал документ. Фазлеев, поняв, что я не подпишу, предложил Вячеславу вытащить ружье и выстрелить в меня. Может, хотели так напугать, может, на самом деле у него было ружье с собой. Я на это сказал: «Если ты мужчина, вытащи и пристрели меня, но я не буду подписывать»,