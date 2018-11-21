«Наследие Байчурина»: Почему на юге Башкирии бьют людей и стреляют в животных

Чуть более месяца назад экс-глава Зианчуринского района Альфарис Байчурин, проработавший 16 лет на своем посту, стал депутатом Курултая Башкирии. Корреспондент Медиакорсети выехал на место и решил увидеть своими глазами все то, что он передал своему преемнику – 32-летнему Дамину Юланову.
«Оставил только разруху», - отвечают на мой вопрос местные жители. На самом деле, как выяснилось, проблем в районе предостаточно.
«Человек, разоривший район, стал народным избранником»
Зианчуринский район находится на границе Башкирии и Оренбургской области. Районный центр – село Исянгулово. Согласно переписи 2010 года, здесь проживают около 7500 человек.
Мы направились в центр села – в сторону двухэтажных домов. Во дворе нас встретил жуткий смрад. Выяснилось, что в течение долгих лет жители вынуждены жить здесь без водоотведения и канализации.
В 2009 году власти сообщили, что проблема будет решена. Тогда и началось строительство канализации и очистных сооружений за счет республиканского бюджета. С тех пор прошло почти десять лет – и ничего не изменилось.
- А ведь уже почти достроили, привезли оборудование. На 12 млн рублей проложили водопровод по селу. И вдруг строительство затормозилось, - рассказывает Венера.
На ее вопрос в администрации района ответили: «Украли оборудование».
- Как можно незаметно разворовать многотонное оборудование, это же тебе не лопату украсть? – диву дается Венера.
На ее многочисленные запросы чиновники и депутаты отвечали отписками. Летом 2018 года первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Владислав Туманин сообщил, что на завершающей стадии строительства канализации подрядная организация МУП «КомСервисСтрой» Зианчуринского района была подвержена банкротству. В связи с этим, объект был не введен в эксплуатацию. «Кроме этого, объекту был нанесен ущерб неустановленными лицами, уголовное дело по факту хищения результатов не дали», читаем в ответе чиновника.
Ведомство также сообщает, что в июле 2018 года распоряжением правительства Башкирии указанный объект передан в муниципальную собственность Зианчуринского района. Из этого следует, что завершением строительства будет заниматься район.
По словам нашей собеседницы, жители двухэтажных домов – в большинстве своем пенсионеры и инвалиды – не дождавшись обещанной канализации, сами вырыли выгребные ямы прямо во дворе.
- У нас во дворе таких ям 13 штук. Чтобы вырыть одну, мне пришлось копить из трехмесячной пенсии, - рассказывает Венера Яркинбаева. – Жуткий смрад идет именно оттуда. Раз в месяц отдаем по 1000 рублей управляющей компании, чтобы спецмашина вывозила отходы на свалку.
Отсутствие водоотведения приводит пенсионеров в большее отчаяние: мыться им приходится ходить в здание физкультурно-оздоровительного центра. Единственная общественная баня села была закрыта в 2012 году, а его здание продали бизнесмену из Оренбурга под магазин.
Венера Яркинбаева пересказывает слухи о том, что владельцем ряда магазинов в районе является сам господин Байчурин. Формально же они принадлежат некоему Руслану Шарипову, Доказательств, конечно, у местных нет, но, как говорит народ: «Дыма без огня не бывает».
Она также говорит, что несколько лет назад в Исянгулово было продано здание «Сельстроя» фермеру за 200 тысяч рублей. В этом году администрация купила у него это здание за 4 млн 815 тысяч рублей.
Примечательна еще одна история, связанная с Альфарисом Салихьяновичем. Не так давно он построил на улице Куватова в Исянгулово двухэтажный дом. По словам Венеры Яркинбаевой, это произошло в то же время, когда велось строительство нового детского сада в райцентре. «Строители разгружали стройматериалы детсада на его участке», - говорит женщина. Достроив здание, Альфарис Байчурин продал его администрации района за несколько миллионов. Администрация выделила его для молодых специалистов. В одну из квартир заехала дочь Альфариса Байчурина и проживает по сей день там.
С кем бы я не общалась за время пребывания в Зианчуринском районе, все в один голос восклицали:
“Почему человека, разорившего целый район, выбрали депутатом, да еще назначили отвественным за комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию?!”
Это еще не все “наследие” экс-главы района.
Ферму за 600 млн рублей продали за 65 млн рублей
О разрушенных фермах в районе республиканские СМИ писали не один раз. Житель села Исянгулово, бывший председатель колхоза имени Куйбышева Мударис Акбутин уверен: сельское хозяйство района пришло в упадок в годы руководства именно Альфариса Байчурина.
По его словам, еще в 2008-2010 годах в Инякском совхозе было 2900 голов крупного рогатого скота и 200 лошадей. В СК «Заветы Ильича» - 1200 и 105 голов соответственно. СК был позднее передан в Зирганскую МТС, а после банкротства последнего весь скот был вывезен не понятно куда.
Такая же участь постигла колхозы «Путь Ильича», имени Салавата, совхоз «Малиновский» и многих других. Ликвидированы организации «Сельстрой», «Зауралье», «Сельхозтехника», «Райсельхозэнерго».
- Из 22-х колхозов и совхозов сегодня не осталось ни одного нормально работающего хозяйства. Если район в 1990-2000-х годах продавал более 190 тысяч центнеров молока и более 40 тысяч центнеров мяса, то сегодня - практически ничего не продает, - говорит Мударис Ибрагимович.
Несколько лет назад по программе «500 ферм» на базе Инякского совхоза возвели новую ферму. Для этого было выделено более 600 млн рублей бюджетных средств. Ферма предназначалась для 1280 голов крупнорогатого скота.
- Многие объекты новой фермы были не достроены: из трех коровников построили только два – и те с недоделками. Планировалось, что помещения будут соединяться галереями – их нет. Из запланированных девяти силосных траншей построили только пять. Не обнаружились и гараж на 10 единиц техники, и дорожные плиты, а также молокоперерабатывающий и мясоубойный цеха. Из выделенных денег 100 млн рублей предназначалось на закупку элитного скота, что также не было сделано, - говорит Мударис Акбутин.
- Ферма была построена с нарушениями. Первую же зиму в бетонном здании от холода погибли сотни телят. Через пару лет ее закрыли, а 500 голов коров вывезли в неизвестном направлении, - рассказывает Мударис Акбутин. - На комплекс потратили огромные средства, где результаты?
По словам собеседника, после закрытия построенный за 600 млн рублей молочный комплекс входил в МТС «Центральная», затем минземимущества Башкирии продал ферму за 65 млн рублей компании «А7 Агро-РБ», зарегистрированной в марте текущего года в селе Старобалтачево. Компания принадлежит физлицу Екатерине Головкиной, другие предприятия которой (торговый дом "Оренбургмолоко", торговый дом "Молоко Оренбуржья", "А7 агро", "Летний луг") зарегистрированы в Оренбургской области, сообщает «Ъ-Уфа».
Мстят за поддержку Сарбаева?
На следующий день мы выехали по Зианчуринскому района с целью посетить отдаленные населенные пункты. Первой остановкой стало село Абзаново, которое находится в 50 км от райцентра. Численность населения этого села, по данным переписи 2010 года, – около 1000 человек, преобладающая национальность – башкиры. Напомним, Медиакорсеть в начале года сообщала об учительнице математики Абзановской средней школы, которую уволили за отказ ставить хорошую оценку ученице.
Еще не так давно здесь функционировал реабилитационный центр, здание которого сейчас стоит в запущенном состоянии – с разбитыми окнами, заросший бурьяном. Оптимизация привела к тому, что сначала центр перенесли в деревню Башкирская Самаза, затем вовсе в Кумертау.
Два года назад были закрыты единственные две заправки в Абзановском и Утягуловском сельсоветах. Поэтому нам пришлось передвигаться заправляясь у местных жителей, которые любезно делились бензином.
- На протяжении 130 км от Исянгулово в эту сторону теперь нет ни одной заправки. После выборов в Госдуму тогдашний глава района Альфарис Байчурин лично приезжал и участвовал в закрытии этих заправок. Мы думаем, что так нам отомстили за поддержку кандидатуры Раиля Сарбаева, - говорят многие зианчуринцы.
Экс премьер-министр правительства республики Раиль Сарбаев родился и вырос именно здесь. Во всех предыдущих выборах – главы Башкирии в 2014 году, в Госдуму в 2016 году, его кандидатура была активно поддержана в этих краях. То ли по этой причине, то ли по другой – эта сторона района брошена на волю судьбы.
Аксакал деревни Идяш Мухаммат Шарипов кормит свою семью за счет подсобного хозяйства – разводит скот и пчел.
- Два года подряд у нас не организуется выпас мелкого скота. В сельсовете нет ветврача. Нет скотомогильника – люди вынуждены выбрасывать трупы домашних животных где попало, некоторые вообще не убирают их – они валяются там, где скот упал последний раз. Все еще не провели процедуру межевания земли – мы не знаем, где наши земли находятся, у кого они. На улицах полно бродячих собак – никто их не вылавливает, а ведь в райцентре есть приют, - рассказывает он.
- Если бы глава сельсовета почаще общался с народом, знал бы, что наша свалка в ужасном состоянии – все разбросано, разлетается вокруг, - говорит аксакал.
Мухаммат Шарипов, несмотря на свой уже преклонный возраст, продолжает учиться. На сегодняшний день он – ученик медресе "Хусаиния" в Оренбурге. Несколько лет назад его односельчане загорелись желанием построить мечеть на месте, где когда-то она была уничтожена советскими властями.
- У нас трудности с получением земельного участка. Глава сельсовета не желает помогать. Если бы решили проблему с участком, мы бы сами храм на свои средства построили. Кто-то уже готов помочь финансово, кто-то – стройматериалами, - говорит аксакал.
Почти все взрослое население, особенно мужчины, работают в Москве, в Питере, на Крайнем Севере – безработица вынуждает их покинуть отчий дом и зарабатывать на стороне. Молодежь не спешит возвращаться в район, остается в крупных городах.
- У меня и сыновья, и зять работают на стороне. А когда-то ведь здесь жизнь кипела! Кто-то скот разводил, кто-то обрабатывал поле. И сейчас могли бы так жить, если б нам вернули наши земли, - рассказывает мужчина.
"Субсидии получали только приближенные"
Нелегка жизнь у фермеров и предпринимателей из числа местных жителей. Один из предпринимателей, пожелавший скрыть свое имя, рассказал о том, с какими трудностями приходится сталкиваться им.
- У меня было несколько торговых точек. Сейчас остался только один. Власти района, вместо того, чтобы всячески поддерживать местный малый бизнес, способствуют его исчезновению. Дотации и субсидии получают только приближенные местной администрации, ну и плюс пару человек для статистики, - рассказывает он.
Фермер из деревни Баишево Гани Юлдыбаев в своей родной деревне Ильмаля построил ферму для разведения коров и лошадей.
- Я долгое время выпрашивал дать мне в аренду бетонные здания бывшей фермы, но мне было отказано. В итоге мне пришлось построить деревянный, а та ферма теперь в развалинах, - рассказывает он, показывая свои владения.
Такое ощущение, что администрация района в упор не видела выгоду в развитии местного малого бизнеса. Только на примере Гани Юлдыбаева можно понять, как он полезен для местных жителей: с родным братом на собственные деньги в Ильмалях они построили клуб, мечеть. Дают работу местным, "а не чужакам, как фермеры Оренбурга".
Кстати, о чужаках...
"Если даже убьешь, никто его искать не будет"
Выяснилось, что паевые земли местного населения нескольких сельсоветов уже давно находятся в руках бизнесменов из Оренбургской области. Все бы ничего, если бы они вели себя прилично. Увы, нет. Между местными и приезжими происходят постоянные стычки из-за неогороженных полей вокруг деревень.
- Корове ведь не объяснишь: это - чужая трава, это – наша. Бывает, что скот оказывается на полях фермеров. Вместо того, чтобы просто выгнать, фермеры их отстреливают, - рассказывают местные. При этом, стоит отметить, держать скот в личном подсобном хозяйстве для многих из них - единственный способ выжить.
Главы сельсоветов, вместо того, чтобы защищать жителей деревень, становятся на сторону приезжих. Мало того, они участвуют в избиении «виновников», а полиция закрывает на это глаза, рассказывают местные жители.
Один из избитых молодых людей – житель села Сагитово Абрахмат Сафаров поведал нам, как это произошло.
- В этот день очередь пасти коров дошла до моего деда, я пошел за него, несмотря на то, что немного приболел. В какой-то момент не углядел – коровы начали сворачивать в сторону поля подсолнуха. Конечно, я сразу стал выгонять их оттуда. Благо, только небольшая часть стада оказалась на поле. В этот момент недалеко от меня остановился автомобиль, из него вышел глава Утягуловского сельсовета Сабит Фазлеев. Он прекрасно видел, что я пытался справиться со стадом. Несмотря на это, начал звать к себе, - рассказывает молодой человек.
Абрахмат попросил его немного подождать и продолжил выгонять стадо с поля. Увидев это, Фазлеев будто озверел, начал ругать и материть его. «Я тебя за непослушание жестко накажу!», - с такими словами глава сельсовета сел на свой автомобиль и уехал, говорит он. Через некоторое время вернулся с фермером Вячеславом Х., которому принадлежало то поле. Начали требовать подписать незаполненный документ.
- Конечно же, я отказался. Мало ли что они потом припишут. Я бы, может, и подписал, все-таки стадо частично оказалось в поле, значит, вина моя есть. За отказ Вячеслав ударил меня в лицо кулаком. Я свалился на землю, и он начал пинать меня по животу. Я все равно не подписал документ. Фазлеев, поняв, что я не подпишу, предложил Вячеславу вытащить ружье и выстрелить в меня. Может, хотели так напугать, может, на самом деле у него было ружье с собой. Я на это сказал: «Если ты мужчина, вытащи и пристрели меня, но я не буду подписывать»,
- вспоминает Абрахмат.
Глава сельсовета рассказал "чужаку", кто он такой: «Мол, узбек, сирота. Если даже убьешь, никто его искать не будет». Все же ружье вытаскивать не стали, уехали.
- Я простой деревенский парень, в полицию заявлять на них не стал, - говорить парень.
Отметим, у 21-летнего Абрахмата - тяжелая судьба. В России сирота оказался в 6-летнем возрасте с бабушкой, которая умерла по приезду. Он и его брат остались в чужбине и выросли у родственников со стороны бабушки – не было никого, кто бы мог вернуть их на родину. Одна из причин, почему он не обратился в полицию, – отсутствие паспорта, подтверждающего его личность. О том, почему в течение 15 лет местные власти не позаботились о нем, расскажем в отдельном материале.
Между тем избитым фермерами Оренбурга оказался не только Абрахмат. Некоторые из них все-таки заявили в полицию. Однако, по словам жителей деревни, сотрудники правоохранительных органов, вместо того, чтобы разобраться, напугали самих пострадавших и пригрозили тюрьмой, а врачи отказались снимать побои.
Также стоит отметить, в районе часто бесследно пропадают лошади целыми табунами. Последний раз исчез табун из 49 голов - на их след так и не вышли. Местные предполагают, что конокрады, скорее всего, орудуют не без помощи полиции.
Сколько можно терпеть беззаконие?
Естественно, все происходящее в районе: коррупция, побои, нарушения человеческих прав, не может устраивать зианчуринцев. Среди них появились люди, активно сопротивляющиеся такому "порядку".
О новом главе района Дамине Юланове пока ничего плохого не говорят. На новом посту он всего месяц. Однако полное недоверие к властям: местным коррупционерам - позволяющим бить людей и убивать скот, региональным политикам - обманувших их во время выборов, - крепко укоренилось в сознании селян.
- Я не верю, что Дамин Юланов изменит ситуацию в районе. К тому же, он был выбран незаконно, - общественник Айнур Хусаинов настаивает на перевыборе главы района. Он утверждает, что конкурс на пост главы администрации прошел с нарушениями.
Напомним, Дамин Юланов возглавил Зианчуринский район 16 октября. В этот же день состоялся согласованный властями митинг. Протестующие направились в администрацию района, намереваясь принять участие в сессии депутатов. Однако полиция оградила им дорогу, а главного организатора – Айнура Хусаинова заключили под стражу на 15 суток. Суд, состоявшийся накануне, признал его виновным и выписал штраф в 10500 рублей.
Во второй половине октября в деревнях прошла волна сходов граждан, где потребовали:
- обеспечить сменяемость чиновников администрации, выборность главы района;
- ограничить сроки пребывания на должности депутата районного и сельского советов – максимум до двух созывов;
- членов УИК-ов на выборах выбирать всенародно на сходах деревень, они не должны работать в бюджетной сфере;
- ликвидировать «лабиринты» в создании ООО, ИП и других форм предпринимательства;
- при оказании господдержки предпочтение отдавать малому бизнесу местных жителей, обеспечить прозрачность выдачи субсидий, дотаций, информацию об этом печатать в районной газете;
- по контурам деревень создать «зеленые пояса», они не должны подвергаться обработке;
- посторонних фермеров выгнать с территории Утягуловских и Абуляисовских сельсоветов и позволить местным обрабатывать свои земли самим;
- возобновить работы АЗС в селах Абзаново и Утягулово;
- провести проверку по случаям избиений местных жителей и наказать виновных;
- организовать проверку в отношении бывшего главы района Байчурина А.С.
Отметим, под этими требованиями в каждой деревне подписались минимум 30-50 человек. Тексты с требованиями имеются в распоряжении редакции.
Вся надежда жителей Зианчуринского района – на республиканскую власть в лице Радия Хабирова, никто этого здесь не скрывает.
- Когда глава республики приезжал к нам в рамках своей рабочей поездки по Зауралью, мы ждали его, чтобы рассказать обо всем этом. Нам сказали, что он приедет в больницу, где мы его и ждали. Нас было около 30-40 человек. Но то ли специально, то ли случайно, его маршрут изменился, а нам об этом не сообщили, - говорит Мударис Акбутин.
«Сколько можно терпеть беззаконие в Зианчуринском районе?»
- пишут местные жители в тексте обращения к главе РБ (также имеется в распоряжении редакции). «Мы просим, чтобы приехала Контрольно-ревизионная комиссия и проверила все руководство района от главы администрации до директоров школ и больниц за последние пять лет. Виновные должны быть наказаны. Радий Фаритович, помогите нам искоренить воровские законы и понятия, которые заложил бывший глава Альфарис Байчурин. Просим Вас в нашей просьбе не отказать. С уважением, жители Зианчуринского района».
В свою очередь, редакция Медиакорсети просит считать данный материал обращением в правоохранительные органы республики с целью обратить внимание на указанные в материале факты и провести проверку.
Глава Зианчуринского района Дамин Юланов прокомментировал ситуацию Медиакорсети:
- Я выстроил свою работу следующим образом: еженедельно выезжаю в дальние населенные пункты района и встречаюсь с местным населением. В день вашего приезда я общался с жителями деревни Идельбаково.
По поводу свалки в селе Идяшево: до конца года мы должны рекультивировать все свалки района. Такие же работы будут в Идяшево. После вхождения регионального оператора в наш район проблем также не должно быть, вопрос возникает только по тарифам.
Бродячие собаки: конкурс на вылов бродячих собак в районе выиграла организация Руслана Мухаметова. Жителям деревни нужно сообщить главе сельсовета, тот свяжется с Мухаметовым и проблема будет решена.
На благоустройство сельских поселений каждый квартал выделяется 125 тысяч рублей. На эти деньги сельский совет имеет право ремонтировать дороги, следить за свалками и проводить другие мероприятия по благоустройству.
Действительно, скотомогильника в Утягуловском сельсовете нет. При необходимости трупы они возят в соседнее сельское поселение. В районе всего 17 скотомогильников, это на самом деле мало для района, где около 60 населенных пунктов. Мы работаем над созданием новых скотомогильников, в том числе на территории Утягуловского сельсовета.
По поводу АЗС в Утягулово и Абзаново: эти заправки были закрыты в связи с расторжением договора с арендаторами. Мы сейчас нашли других арендаторов этих заправок, ждем, когда «Башнефть» согласует их.
Я не верю, что фермер Вячеслав Х. мог избивать людей. Также не верю, что полиция могла запугать сельчан. Сотрудники районной полиции - квалифицированные, добропорядочные люди. Также отмечу, предприятие этого фермера зарегистрировано на территории республики. Все налоги от доходов идут в казну башкирского бюджета, а не соседней области.
В прошлом году жители деревни Идяшево решили вернуть свои паевые земли и обрабатывать сами. Вячеслав Х. сопротивляться не стал, освободил 800 га земли. Эти земли были переданы местной жительнице Альфинур Кувандыковой, которая изъявила желание заняться фермерством. Однако, она не справилась с задачей полностью: из 800 га было посеяно только 300.
Здание «Сельстроя», купленное почти за 5 млн: насколько мне известно, здание «Сельстроя» изначально принадлежало физическому лицу. Подробности, к сожалению, мне неизвестны.
Опустошенные фермы: основная часть ферм не работает уже 20-30 лет. В настоящий момент из тех, которые прекратили работу в последние годы, не функционирует только Идяшевская ферма.
В целом, в этой области мы работаем над несколькими крупными проектами. Обанкротившуюся ферму на Новых Чебенках выкупил ООО «А7 Агро», который вложил в развитие предприятия 1,5 млрд рублей. Не могу сказать, на какую сумму было продана ферма им – этим занималось минземимущества Башкирии.
Что касается канализации и водоотведения в двухэтажных домах в Исянгулово: я сам живу в одном из таких домов, в нашем доме есть и вода, и канализация. Действительно, строительство очистного сооружения приостановлено. Когда это произошло, администрация выставила охрану объектов, однако КРУ нам запретило это делать ввиду того, что объект не был муниципальным. Они посчитали, что средства, выделенные на охрану стройки – нецелевое использование муниципальных денег. После этого мы многократно обращались в министерство жилищно-коммунального хозяйства, извещая их об этом. Однако они не позаботились о сохранности объекта.
Дом на улице Куватова принадлежит Альфарису Байчурину, администрация его не покупала.
В адрес Альфариса Байчурина направлен редакционный запрос, редакция готова опубликовать его комментарий в полном объеме.
Медиакорсеть следит за развитием событий.