Доказана эффективность аспирина для предотвращении рака кишечника

Как сообщает газета «Известия» 21 ноября, выводы были сделаны на основе изучения клинических данных более 700 человек из 53 медицинских учреждений.
Пациенты, согласившиеся принимать участие в исследованиях, были разделены на четыре группы. Добровольцы из первой группы в течение года принимали 300 мг аспирина, из второй - 2 г ЕРА, из третьей - совмещали оба препарата, а из четвертой - принимали препараты-плацебо.
Проведенные через год анализы выявили, что у пациентов, которые принимали аспирин, число полипов сократилось на 22% , а у тех, кто принимал все это время ЕРА - на 9%.