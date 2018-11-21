Доказана эффективность аспирина для предотвращении рака кишечника

Пациенты, согласившиеся принимать участие в исследованиях, были разделены на четыре группы. Добровольцы из первой группы в течение года принимали 300 мг аспирина, из второй - 2 г ЕРА, из третьей - совмещали оба препарата, а из четвертой - принимали препараты-плацебо.