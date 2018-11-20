Зарубежная пресса назвала строительство «Турецкого потока» триумфом России

В западных СМИ появляется все больше публикаций о завершении прокладывания газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Одно издание называет это строительство триумфом Москвы и большим шагом к газовому господству в Южной Европе.

Не обошла вниманием данное событие и немецкая пресса, написав о большом будущем российского проекта и укреплении торговых и дипломатических отношений с Турцией в результате его реализации, информирует газета «Известия» 20 ноября. В турецких СМИ также появилось много публикаций о завершении строительства морской части газопровода и обеспечении энергетической безопасности страны в связи с этим. Лидеры России и Турции 19 ноября приняли участие в церемонии завершения прокладывания «Турецкого потока» посредством видеосвязи. Президент РФ Владимир Путин отметил, что начало работы газопровода будет способствовать экономическому развитию и энергетической безопасности черноморского региона, а также юга Европы. «Турецкий поток», запуск которого произойдет в 2019 году, будет поставлять российский газ в Турцию и европейские страны. Годовая мощность двух веток газопровода - 15,75 миллиардов кубических метров газа.