ВКонтакте появился первый эпизод сериала «Моя гениальная подруга» от HBO и Rai

Юных главных героинь играют Элиза дель Дженио и Людовика Насти. К финалу сезона их сменят актрисы постарше — Маргерите Мадзукко и Гайя Джераче. Впервые сериал представили на 75 Венецианском кинофестивале, где он был встречен овациями и отличными рецензиями как итальянских, так и зарубежных критиков.