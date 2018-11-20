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ВКонтакте появился первый эпизод сериала «Моя гениальная подруга» от HBO и Rai

20 ноября 2018, 10:19
Фото: Вконтакте
ВКонтакте вместе с онлайн-сервисом Videomore представили премьеру долгожданного сериала «My brilliant friend».

Первый эпизод которого доступен для пользователей VK бесплатно. Первая серия опубликована в сообществе онлайн-кинотеатра Videomore. Все остальные серии вместе с первой, будут доступны на сайте Videomore по подписке.

«Моя гениальная подруга» — экранизация первой части знаменитого «Неаполитанского квартета» Элены Ферранте от исполнительных продюсеров Паоло Соррентино («Молодой папа») и Дженнифер Шуур («Ганнибал», «Заложники»). Зритель узнает пронзительную историю жизни двух подруг из бедного послевоенного Неаполя. Их дружбе суждено перенести зависть, соперничество, ревность, разлук.

Юных главных героинь играют Элиза дель Дженио и Людовика Насти. К финалу сезона их сменят актрисы постарше — Маргерите Мадзукко и Гайя Джераче. Впервые сериал представили на 75 Венецианском кинофестивале, где он был встречен овациями и отличными рецензиями как итальянских, так и зарубежных критиков.

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