В России интернет-магазин Microsoft перешел на цены в долларах

Роспотребнадзор уже дал свой комментарий произошедшему. В ведомстве отметили, что использование в качестве оплаты за товары или услуги иностранной валюты определяется валютным законодательством страны. В то же время сотрудники надзорного органа сослались на закон о «Защите прав потребителей». В документе сказано, что информация о стоимости товара должна быть представлена в рублях.