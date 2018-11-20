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В России интернет-магазин Microsoft перешел на цены в долларах

20 ноября 2018, 10:51
Фото: pxhere.com
По словам представителей Microsoft, теперь все цены на продукцию компании будут отображаться в американских долларах.

Нововведения связаны с развитием бизнес-практик Microsoft Store. Об этом пишет RNS.

В Microsoft посоветовали россиянам искать партнеров-ритейлеров компании. Последние продадут клиентам продукцию Microsoft за рубли.

Роспотребнадзор уже дал свой комментарий произошедшему. В ведомстве отметили, что использование в качестве оплаты за товары или услуги иностранной валюты определяется валютным законодательством страны. В то же время сотрудники надзорного органа сослались на закон о «Защите прав потребителей». В документе сказано, что информация о стоимости товара должна быть представлена в рублях.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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