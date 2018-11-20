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В Instagram рассказали о мерах по борьбе с накруткой «лайков»

20 ноября 2018, 10:50
Фото: pxhere.com
Представители Instagram пообещали начать бороться с накруткой «лайков» и комментариев.

Лишние «лайки», комментарии и подписки, накрученные с помощью специальных приложений, соцсеть просто станет удалять. Об этом пишет RNS.

Удаление «фейковых» комментов, «лайков» и подписок от страничек, хозяева которых используют различные приложения для повышения собственной популярности, стартует со вторника.

Специалисты Instagram создали особую нейросеть. Она позволяет выявлять учетные записи, которые используют приложения по накрутке. Все полученные таким образом лайки, комментарии и подписки будут удаляться.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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