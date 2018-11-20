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В Башкирии «отмыли» более 3,5 миллионов рублей, предусмотренных на налоговые выплаты

20 ноября 2018, 11:12
Фото: Mkset.ru
Уголовное дело заведено на руководство судостроительного и судоремонтного завода.

Денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, были скрыты в Благовещенске.

Руководство судостроительного и судоремонтного завода перечислило деньги на счета третьих лиц, за счет которых должно было производиться взыскание обязательных платежей в бюджет в сумме более 3,5 миллионов рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

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