В Башкирии «отмыли» более 3,5 миллионов рублей, предусмотренных на налоговые выплаты

Денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, были скрыты в Благовещенске.
Руководство судостроительного и судоремонтного завода перечислило деньги на счета третьих лиц, за счет которых должно было производиться взыскание обязательных платежей в бюджет в сумме более 3,5 миллионов рублей.
Следователь возбудил уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».