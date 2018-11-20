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Акции Nissan упали в цене после появления данных об аресте Карлоса Гона

20 ноября 2018, 10:49
Фото: pxhere.com
Сегодня в ходе торгов на Токийской фондовой бирже акции японского автопроизводителя Nissan Motor подешевели сразу на 5,5%.

Стоимость ценных бумаг Nissan снизилась из-за появления в СМИ информации об аресте председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Об этом пишет RNS.

На 9:28 утра вторника акции Nissan снизились в цене на 5,45% и достигли 951 иены за одну ценную бумагу. В целом их капитализация составила 4,01 триллиона иен или 35,6 миллиарда долларов.

Накануне зарубежные СМИ вышли под заголовками, в которых говорилось о том, что сотрудники правоохранительных органов Японии арестовали главу совета директоров Nissan Motor и по совместительству генерального директора Renault Карлоса Гона. Бизнесмена обвинили в совершении «серьезных незаконных действий».

Внутреннее расследование в отношении Гона было инициировано топ-менеджерами Nissan. В итоге председателя совета директоров компании заподозрили в использовании денег Nissan в личных целях. Якобы Гон занижал в отчетах размер выплачиваемых себе денежных средств. По этому поводу мужчину вызвали на допрос в прокуратуру Токио. Руководство Nissan уже заявило, что поднимет вопрос о снятии Карлоса Гона с занимаемой должности.

Напомним, Карлос Гон получил пост главы Renault весной 2005 года. С начала лета 2001 года по середину весны 2017 года он являлся генеральным директором автопроизводителя Nissan. На данный момент Гон занимает должность председателя совета директоров компании и возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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