Акции Nissan упали в цене после появления данных об аресте Карлоса Гона

Стоимость ценных бумаг Nissan снизилась из-за появления в СМИ информации об аресте председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Об этом пишет RNS.
На 9:28 утра вторника акции Nissan снизились в цене на 5,45% и достигли 951 иены за одну ценную бумагу. В целом их капитализация составила 4,01 триллиона иен или 35,6 миллиарда долларов.
Накануне зарубежные СМИ вышли под заголовками, в которых говорилось о том, что сотрудники правоохранительных органов Японии арестовали главу совета директоров Nissan Motor и по совместительству генерального директора Renault Карлоса Гона. Бизнесмена обвинили в совершении «серьезных незаконных действий».
Внутреннее расследование в отношении Гона было инициировано топ-менеджерами Nissan. В итоге председателя совета директоров компании заподозрили в использовании денег Nissan в личных целях. Якобы Гон занижал в отчетах размер выплачиваемых себе денежных средств. По этому поводу мужчину вызвали на допрос в прокуратуру Токио. Руководство Nissan уже заявило, что поднимет вопрос о снятии Карлоса Гона с занимаемой должности.
Напомним, Карлос Гон получил пост главы Renault весной 2005 года. С начала лета 2001 года по середину весны 2017 года он являлся генеральным директором автопроизводителя Nissan. На данный момент Гон занимает должность председателя совета директоров компании и возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.