Акции Nissan упали в цене после появления данных об аресте Карлоса Гона

Внутреннее расследование в отношении Гона было инициировано топ-менеджерами Nissan. В итоге председателя совета директоров компании заподозрили в использовании денег Nissan в личных целях. Якобы Гон занижал в отчетах размер выплачиваемых себе денежных средств. По этому поводу мужчину вызвали на допрос в прокуратуру Токио. Руководство Nissan уже заявило, что поднимет вопрос о снятии Карлоса Гона с занимаемой должности.