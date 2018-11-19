В России маршрутки признаны самым опасным видом транспорта

Именно маршрутки были названы наиболее опасным видом общественного транспорта в России. Об этом сообщили специалисты ВЦИОМ по итогам опроса общественного мнения.
Из данных исследования следует, что самым опасным видом общественного транспорта 47% опрошенных называют маршрутное такси. Москвичи и жители Санкт-Петербурга наиболее тревожно оценили ситуацию, 59% опрошенных жителей этих городов выделили маршрутки. Главной причиной опасений при передвижении на маршрутке у 31% респондентов, которые за последний год пользовались этим видом транспорта, стали аварии по вине водителя.
По мнению 38% респондентов, наиболее опасным видом транспорта является самолет. По данным исследования, 30% авиапассажиров боятся перелетов из-за плохого технического состояния транспортного средства.
23% опрошенных считают самым опасным средством передвижения междугородний автобус, 17% обозначили наземный городской транспорт.
Кроме этого, опрос показал, что общественный транспорт является у россиян самым популярным. Так, 74% опрошенных за последний год пользовались наземным городским транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем), 63% ездили в течение этого же времени на маршрутке, 42% — на междугороднем автобусе. Кроме того, 32% респондентов за последний год передвигались на метро, 25% — на поезде, 23% — на электричке.
Помимо этого, 33% передвигающихся на метро опасаются террористических актов в подземке.