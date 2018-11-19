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Управление транспорта и связи опубликовало проект новой маршрутной сети Уфы

19 ноября 2018, 09:28
Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru
Он основан на отчете Санкт-Петербургского НИИ транспортных систем.

На официальном сайте администрации Уфы в разделе "Управление транспорта и связи" опубликован проект новой маршрутной сети города, основанный на отчете Санкт-Петербургского НИИ транспортных систем.

Проект содержит перечень 142 маршрутов, в том числе 67 с регулируемыми тарифами и 75 - с нерегулируемыми.

В перечне маршрутов с регулируемыми тарифами 12 трамвайных, 22 троллейбусных и 33 автобусных маршрута.

По состоянию на 20 октября, в Уфе муниципальные перевозки осуществлялись по 120 маршрутам, в том числе 37 маршрутов обслуживали пассажиров незаконно, сообщали ранее СМИ.

Председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Наталья Тептерева на вопрос об оценке проекта новой маршрутной сети Уфы ответила, что не успела изучить его досконально:

- Времени было мало. Но непонятно, например, почему исключили маршрут №272, один из популярных в городе.

В ИП Батырова в приемной пообещали изучить новый проект.

Напомним, в прямом эфире телеканала "Вся Уфа" начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Андрей Федосов пообещал обнародовать этот проект в пятницу, 16 ноября.

Проект новой маршрутной сети Уфы

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