Оптимально, комфортно, надежно: Как научиться водить автомобиль в Уфе

В автошколе «Приоритет» предусмотрен индивидуальный подход к каждому курсанту.
Полный курс теоретической подготовки составляет 134 часа, 56 часов посвящены вождению.
Можно выбрать базовый, оптимальный либо VIP тарифы обучения. При этом не будет никаких скрытых или дополнительных платежей, которые, например, нередко появляются неожиданно уже во время обучения в других автошколах.
В случае если на момент начала обучения у курсанта не хватает средств для его полной оплаты, можно сделать это в рассрочку по двум вариантам
Первый вариант: Рассрочка без процентов и участия банков. При этом первый платеж составит всего 5000 рублей. Остальная сумма вносится частями в ходе обучения.
Второй вариант: Возможна рассрочка через банк на 4 месяца и кредит сроком от 1-24 месяцев.
В автошколе «Приоритет» можно выбрать удобное время обучения - с 9.00 до 20.00.
Особенно это касается вождения, которым можно заниматься в любой день по выбору, включая выходные.
Формируется также группа выходного дня для ускоренного курса обучения, она подойдет тем, кто не может среди недели выделить время на курсы.
Собственный автомобильный парк автошколы «Приоритет» состоит из автомобилей с механической и автоматической коробками передач.
Курсанты могут выбрать такие автомобили, как Hyundai Accent, Renault Sandero, Hyundai Solaris, Kia Rio, Лада Приора, Лада Калина, Лада Гранта, Hyundai Getz, Nissan Primera, Chevrolet Cruze.
На этих автомобилях вы не будете чувствовать себя «чайниками».
У автошколы «Приоритет» есть собственный полностью оборудованный автодром, который даст возможность курсантам более свободно планировать свой режим обучения и не стоять в вечных пробках по пути на автодромы на Цветочную или в Затон.
Онлайн – это слово, которое сопровождает обучение вождению в автошколе «Приоритет» на всем протяжении занятий.
Во-первых, можно пройти обучение теории онлайн.
Во-вторых, на вождение можно записаться онлайн.
В-третьих, можно ознакомиться с детальным видео о перекрестках Уфы онлайн.
В-четвертых, можно пройти тесты ГИБДД онлайн.
В-пятых, разработаны мобильные приложения для оценки инструкторов онлайн
Если представительницы прекрасного пола хотят научиться водить автомобиль так, чтобы пользоваться уважением мужчин на дороге, им непременно следует пройти обучение в специальном женском классе автошколы «Приоритет», который действует в Гостином дворе, в самом центре башкирской столицы.
Инструкторы автошколы «Приоритет» - это профессионалы своего дела. Курсанты смогут убедиться в этом лично с самого первого дня обучения.
В отличии от других автошкол у курсантов автошколы «Приоритет» есть возможность а также оценивать вашего инструкторов и таким образом влиять на их рейтинг.
Представители автошколы «Приоритет» не бросают своих курсантов на произвол судьбы и обеспечивают им полное сопровождение в ходе экзаменов в ГИБДД.
Курсанты автошколы «Приоритет» имеют возможность контролировать время вождения до секунды.
Это позволяет им быть уверенными в себе и действиях инструктора и методично осваивать практический курс обучения.
Курсантам автошколы «Приоритет» предоставляется возможность ознакомиться с бронебойным комплексом мастер-классов для новоиспеченного курсанта. В него входят 5 мастер-классов, которые помогут сдать экзамен с первого раза и чувствовать себя уверенно за рулем.
Так, данные мастер-классы помогут правильно строить отношения со страховой компанией, уверенно «разруливать» ситуации в случае ДТП, объективно оценивать автомобиль при покупке, защититься от автоворов и быть готовым к уловкам инспекторов ГИБДД на сдаче экзамена
Автошкола «Приоритет» имеет 7 филиалов в разных районах Уфы. Их расположение позволяет курсантами выбрать наиболее удобную точку для прохождения обучения.
Филиалы автошколы «Приоритет» находятся по следующим адресам:
На собственный полностью оборудованный автодром курсанты доставляются на транспорте автошколы «Приоритет» туда и обратно.
Узнать подробнее об автошколе «Приоритет» можно по телефону +7 (347) 246-37-00 или на сайте https://pa-ufa.ru