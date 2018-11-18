mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Венер Сафин покинул учалинский «Горняк»

18 ноября 2018, 13:18
Фото: scgornyak.ru
Известный специалист работал в клубе ВХЛ главным тренером.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды. Хоккейный клуб «Горняк» в этом сезоне показывает довольно блеклую игру. В турнирной таблице Чемпионата ВХЛ учалинцы занимают лишь 24 место из 29, имея в своем активе 18 очков. Затянувшийся игровой кризис, видимо, надоел руководству и Сафина попросили на выход. Контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, учалинский «Горняк» является фарм-клубом ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга, лидирующего на данный момент в регулярном Чемпионате КХЛ.

Нынешний год у Венера Сафина совсем не задался. В октябре, два года лишения свободы в колонии строго режима по статье «мошенничество в особо крупном размере» получил старший сын тренера, Эдуард. И вот новая неприятность. Без работы остался и сам Венер Расихович.

Материалы по теме
В женскую сборную России по хоккею вошли четверо из «Агидели»На детский и юношеский хоккей в Башкирии не нашли денег Как за уфимский хоккей болели Хабиров, Жириновский и другие любители спорта
#Новости#Спорт#Хоккей#Рашид Салихов
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48