Венер Сафин покинул учалинский «Горняк»

Нынешний год у Венера Сафина совсем не задался. В октябре, два года лишения свободы в колонии строго режима по статье «мошенничество в особо крупном размере» получил старший сын тренера, Эдуард. И вот новая неприятность. Без работы остался и сам Венер Расихович.