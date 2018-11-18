Венер Сафин покинул учалинский «Горняк»

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды. Хоккейный клуб «Горняк» в этом сезоне показывает довольно блеклую игру. В турнирной таблице Чемпионата ВХЛ учалинцы занимают лишь 24 место из 29, имея в своем активе 18 очков. Затянувшийся игровой кризис, видимо, надоел руководству и Сафина попросили на выход. Контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
Напомним, учалинский «Горняк» является фарм-клубом ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга, лидирующего на данный момент в регулярном Чемпионате КХЛ.
Нынешний год у Венера Сафина совсем не задался. В октябре, два года лишения свободы в колонии строго режима по статье «мошенничество в особо крупном размере» получил старший сын тренера, Эдуард. И вот новая неприятность. Без работы остался и сам Венер Расихович.