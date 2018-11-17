В Башкирию придут потепление и снег

Минусовая температура в Башкирии временно отступит: в республику придет потепление. Если по ночам столбик термометра будет показывать отметку до -4,-9, то днем температура воздуха поднимется до +2 градусов. В некоторых районах республики, наконец, появится снежный покров.
Напомним, уходящая неделя выдалась холодной: температура понижалась до -19-20 градусов. Осадки наблюдались лишь в отдаленных районах республики, в частности, Абзелиловском, но плотный снежный покров так и не установился – отмечают синоптики.