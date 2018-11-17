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В Башкирию придут потепление и снег

17 ноября 2018, 05:50
Фото: Википедия
Синоптики сообщили о погодных изменениях.

Минусовая температура в Башкирии временно отступит: в республику придет потепление. Если по ночам столбик термометра будет показывать отметку до -4,-9, то днем температура воздуха поднимется до +2 градусов. В некоторых районах республики, наконец, появится снежный покров.

Напомним, уходящая неделя выдалась холодной: температура понижалась до -19-20 градусов. Осадки наблюдались лишь в отдаленных районах республики, в частности, Абзелиловском, но плотный снежный покров так и не установился – отмечают синоптики.

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