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Юным пассажирам авиакомпании «Россия» подарят наборы с технологией AR

16 ноября 2018, 16:13
Специальные дорожные наборы с технологией дополненной реальности получат все малыши на рейсах «России», сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания «Россия» представила новое мобильное приложения для детских дорожных наборов. С помощью программы для смартфона можно оживить картинки с наклеек в специальной версии наборов с технологией AR – Augmented Reality дополненной реальности. Интерактивные картинки-наклейки оживают прямо на экране смартфона.

Для этого было разработано мобильное приложение Rossiya Kids, доступное для скачивания на App Store и Google Play. Запустив приложение и направив камеру на изображение на наклейке, можно «оживить» персонажа, который перейдет на экран устройства.

Для современных технически подкованных юных пассажиров такие интерактивные игрушки станут отличным способом скоротать время в полете, не мешая взрослым, говорят разработчики.

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является одним из трех крупнейших авиаперевозчиков страны по количеству пассажиров. Маршрутная сеть компании включает более 100 направлений.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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