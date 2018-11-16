Юным пассажирам авиакомпании «Россия» подарят наборы с технологией AR

Авиакомпания «Россия» представила новое мобильное приложения для детских дорожных наборов. С помощью программы для смартфона можно оживить картинки с наклеек в специальной версии наборов с технологией AR – Augmented Reality дополненной реальности. Интерактивные картинки-наклейки оживают прямо на экране смартфона.
Для этого было разработано мобильное приложение Rossiya Kids, доступное для скачивания на App Store и Google Play. Запустив приложение и направив камеру на изображение на наклейке, можно «оживить» персонажа, который перейдет на экран устройства.
Для современных технически подкованных юных пассажиров такие интерактивные игрушки станут отличным способом скоротать время в полете, не мешая взрослым, говорят разработчики.
Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является одним из трех крупнейших авиаперевозчиков страны по количеству пассажиров. Маршрутная сеть компании включает более 100 направлений.