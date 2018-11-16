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В Башкирии многодетные семьи освободят от транспортного налога

16 ноября 2018, 07:40
Фото: Mkset.ru
Депутаты планируют внести поправки в закон.

Депутаты башкирского парламента намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госсобрания поправки в закон «О транспортном налоге» и освободить от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителя) либо опекуна (попечителя) в семье, которая признается многодетной. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

– Данную меру поддержки предлагается установить в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также в отношении автобусов с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил включительно, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Льгота будет предоставляться по выбору владельца на одно транспортное средство каждого типа и действовать в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года. Законопроект нацелен на поддержку многодетных семей, улучшение демографической ситуации в республике.

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