В Башкирии многодетные семьи освободят от транспортного налога

– Данную меру поддержки предлагается установить в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также в отношении автобусов с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил включительно, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Льгота будет предоставляться по выбору владельца на одно транспортное средство каждого типа и действовать в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года. Законопроект нацелен на поддержку многодетных семей, улучшение демографической ситуации в республике.