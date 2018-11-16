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Телеканал «РЕН ТВ» решился на показ концерта группы «Гражданская оборона»

16 ноября 2018, 14:22
Фото: pxhere.com
В ближайшее воскресенье на телеканале «РЕН ТВ» будет показан концерт культовой рок-группы «Гражданская оборона».

Выступление музыкантов было записано на пленку в 1994 году в московском Дворце спорта «Крылья Советов». Об этом 16 ноября пишет газета «Известия».

18 лет назад коллективу «Гражданской обороны» и ее лидеру Егору Летову удалось собрать в зале свыше 5 000 зрителей. Рокеры сыграли свои самые популярные песни - от «Дурачка» до «Всё идет по плану».

Редакция телеканала «РЕН ТВ» пообещала рассказать зрителям, почему Егор Летов стал в 1990-е кумиром неформальной молодежи. Фанаты «Гражданской обороны» смогут вспомнить то, какими музыканты были в молодости, а люди незнакомые с творчеством коллектива получат возможность с ним ознакомиться.

Напомним, волна интереса к Егору Летову возникла после того, как министр культуры России Владимир Мединский высказался об идеи присвоить аэропорту имя легендарного музыканта, а после нелицеприятно отозвался о поклонниках «Гражданской обороны».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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