Телеканал «РЕН ТВ» решился на показ концерта группы «Гражданская оборона»

Редакция телеканала «РЕН ТВ» пообещала рассказать зрителям, почему Егор Летов стал в 1990-е кумиром неформальной молодежи. Фанаты «Гражданской обороны» смогут вспомнить то, какими музыканты были в молодости, а люди незнакомые с творчеством коллектива получат возможность с ним ознакомиться.