Телеканал «РЕН ТВ» решился на показ концерта группы «Гражданская оборона»

Выступление музыкантов было записано на пленку в 1994 году в московском Дворце спорта «Крылья Советов». Об этом 16 ноября пишет газета «Известия».
18 лет назад коллективу «Гражданской обороны» и ее лидеру Егору Летову удалось собрать в зале свыше 5 000 зрителей. Рокеры сыграли свои самые популярные песни - от «Дурачка» до «Всё идет по плану».
Редакция телеканала «РЕН ТВ» пообещала рассказать зрителям, почему Егор Летов стал в 1990-е кумиром неформальной молодежи. Фанаты «Гражданской обороны» смогут вспомнить то, какими музыканты были в молодости, а люди незнакомые с творчеством коллектива получат возможность с ним ознакомиться.
Напомним, волна интереса к Егору Летову возникла после того, как министр культуры России Владимир Мединский высказался об идеи присвоить аэропорту имя легендарного музыканта, а после нелицеприятно отозвался о поклонниках «Гражданской обороны».