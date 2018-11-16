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Пассажирские авиаперевозки получат господдержку, а многодетные семьи – новые льготы

16 ноября 2018, 13:24
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Решения об этом приняты на федеральном уровне.

Правительство России 14 ноября приняло постановление об изменениях в порядке субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок и формирования региональной маршрутной сети.

Как следует из текста постановления, в частности, предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов, и круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам. Раньше субсидировались только перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря.

В категорию льготников, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым из федерального бюджета маршрутам, включены многодетные семьи.

Уточняется также, что максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3 тыс. км, в других федеральных округах – до 1,5 тыс. км.

Постановление было подготовлено федеральным Минтрансом во исполнение поручений Президента России по итогам Прямой линии с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года и по итогам заседания президиума Госсовета 10 сентября 2018 года.

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