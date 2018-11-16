Пассажирские авиаперевозки получат господдержку, а многодетные семьи – новые льготы

Как следует из текста постановления, в частности, предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов, и круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам. Раньше субсидировались только перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря.