Ляйсан Утяшева: Мужа пилить нельзя

- Она такой и была - лебедь, которая нас обнимала. Я помню, в ту ночь. Когда она ушла, я ее не поцеловала на ночь. Ушла из комнаты. Когда вспомнила, у нее уже была пена изо рта, она была вся в конвульсиях…а ведь ей было всего 47 и она была абсолютно здоровой.