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В Уфе на остановке ДК УМПО за час сели в городской транспорт 432 человека

15 ноября 2018, 05:06
Фото: Венера Хисамова
9.15. Остановка "ДК УМПО", Черниковка

В Черниковке популярна остановка ДК УМПО, через которую можно уехать в любую часть города - в центр Уфы, Сипайлово, на проспект Октября или в Зелёную рощу. Поэтому выбор на неё пал неслучайно.

Мы решили провести эксперимент и выяснить, сколько маршруток в утренний час пик проедет через остановку и количество жителей Черниковки, которые войдут в салон транспорта. Опыт длился с 8.00 до 9.00.

В течение часа я сосчитала 42 больших автобуса, 92 ГАЗельки, 74 Пазика и 18 троллейбусов,а также 432 человека.

Как призналась пенсионерка Варвара Никитична, которая дожидалась троллейбус, ГАЗелек очень много, а вот нужный ей транспорт ездит редко.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Венера Хисамова#Город
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