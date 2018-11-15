«Росконтролем» проверены несколько марок оливкового майонеза

Как сообщает газета «Известия», итог проверки показал, что состав продукции «Московский провансаль» и «Слобода» соответствует тому, который заявлен на упаковке. В майонез этих брендов не добавлялась соя и консерванты в процессе изготовления.
Продукция марки «Скит» не соответствует ГОСТу по стойкости эмульсии, а марок «То,что надо!» и «Billa»- по количеству яичных продуктов. Эти образцы получили незначительные замечания. Майонезы «Mr. Ricco» и «Вкуснотека» были признаны фальсификатом из-за наличия крахмала в составе в то время, как на упаковках этот факт не указан. Эти марки продукции попала в «чёрный список».
Специалисты «Росконтроля» заявили, что все проверенные образцы майонеза изготовлены в соответствии с требованиям безопасности.