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«Росконтролем» проверены несколько марок оливкового майонеза

15 ноября 2018, 20:03
Фото: torange.biz
Экспертами «Росконтроля» было проверено качество оливкового майонеза с российских прилавков. Протестированы следующие марки продукции: «Московский провансаль / Я люблю готовить», «Слобода / Живая еда», «Вкуснотека», «СКИТ», «То, что надо!», Billa и Mr. Ricco.

Как сообщает газета «Известия», итог проверки показал, что состав продукции «Московский провансаль» и «Слобода» соответствует тому, который заявлен на упаковке. В майонез этих брендов не добавлялась соя и консерванты в процессе изготовления.

Продукция марки «Скит» не соответствует ГОСТу по стойкости эмульсии, а марок «То,что надо!» и «Billa»- по количеству яичных продуктов. Эти образцы получили незначительные замечания. Майонезы «Mr. Ricco» и «Вкуснотека» были признаны фальсификатом из-за наличия крахмала в составе в то время, как на упаковках этот факт не указан. Эти марки продукции попала в «чёрный список».

Специалисты «Росконтроля» заявили, что все проверенные образцы майонеза изготовлены в соответствии с требованиям безопасности.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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